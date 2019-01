Helge André Njåstad trekker seg fra alle verv i Frp

– Dette er helt uakseptabelt og et klart tillitsbrudd, sier Siv Jensen.

Njåstad har i en årrekke ledet Frps såkalte organisasjonsutvalg. Dette utvalget håndterer interne «trøbbelsaker» i Frp: saker som omhandler mistanke om brudd på Frps etiske regelverk.

Det var for eksempel Njåstad som i januar i fjor hadde hovedansvaret for håndtering av saken som involverte Ulf Leirstein, og som handlet om at han bl.a. skulle ha sendt hardporno til yngre partifeller.

Lekket informasjon fra utvalget

Medlemmene i organisasjonsutvalget skal ikke diskutere sakene de behandler med noen utenfor utvalget. Dette innrømmer Njåstad overfor NRK at han likevel har gjort gjentatte ganger.

Aftenposten sitter ikke med opplysninger om at det var forhold rundt Leirstein-saken det skal ha blitt lekket informasjon om.

– Jeg gjorde noe fryktelig dumt, og når det er blitt kjent for flere, så velger jeg å legge meg flat overfor partiet. Jeg synes det er rett å beklage overfor alle involverte om det som har skjedd, sier Njåstad til NRK.

Ifølge NRK oppgir han at han hadde behov for å få andres syn på vanskelige saker.

– Når man har dilemmaer å ta stilling til, kan det være greit å drøfte med noen man er fortrolig med. Jeg skulle ikke ha gjort det, og jeg skulle heller ikke ha delt dokumenter. Det var dårlig dømmekraft, innrømmer han.

Dette skal altså være hovedårsaken til at han trekker seg fra alle verv.

Støy rundt reiseregninger

Njåstad har den siste tiden også måttet tåle kritikk for måten han har tolket Stortingets reise- og diettregelverk.

– Njåstads reisemønster utløser spørsmål om hans reiser alltid er utløst av et ønske om å møte velgere, eller om velgermøtene snarere er utløst av hans ønske om å reise, skrev Aftenpostens politiske redaktør Trine Eilertsen om hvordan han kombinerte jobb og privatreiser.

Njåstad er finanspolitisk talsmann og nestleder i Frps gruppe. Hans verv som finanspolitisk talsmann vil i ettermiddag bli overtatt av trønderen Sivert Bjørnstad. Ifølge Adressa er Bjørnstad før Frps gruppemøte i ettermiddag innstilt som etterfølger til dette vervet.

Oppgir selv flere årsaker

Overfor NRK oppgir Njåstad mer enn én årsak til at han trekker seg fra alle verv. I tillegg til det to sentrale vervene på Stortinget er den tidligere Frp-ordføreren i Austevoll også medlem av Frps sentralstyre.

Han oppgir også som årsak at han ønsker å tilbringe mer tid med sin ti år gamle sønn.