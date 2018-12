Det er 50 år siden de tre amerikanske astronautene Frank Borman, Jim Lovell og William A. Anders for en stakket stund fikk verden til å glemme alle tragediene som til da hadde preget 1968 – Tet-offensiven i Vietnam, drapene på senator Robert Kennedy og borgerrettsforkjemperen Martin Luther King og den sovjetiske invasjonen av Tsjekkoslovakia, for å nevne noen.

Det lille romfartøyet Apollo 8 hadde løftet menneskeheten ut av Jordens sfære og til et annet himmellegeme – 380.000 kilometer unna. I julen 1968 løftet mennesker over hele kloden øynene mot himmelen, ikke for å se etter noen julestjerne, men for å undre seg over at noen virkelig kunne ha reist til Månen.