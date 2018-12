Skipssjefen på Helge Ingstad til VG: – Det er helt surrealistisk. Det er vanskelig å forstå.

Det sier kommandørkaptein Preben Ottesen i et eksklusivt intervju med VG. Han var skipssjef på fregatten Helge Ingstad under kollisjonen med et tankskip i november.

I intervjuet kommer det frem at han fremdeles er trist og grublende over det som skjedde.

- Å se skuten du er glad i ligger der i fjæresteinene og slite er verdens tristeste syn. Det er bare blodtrist, sier han.

Jakob Østheim / Forsvaret

Ottesen lå og sov i lugaren sin da fregatten til over fire milliarder kroner kolliderte. I det kraftige sammenstøtet falt han ut av køya.

– Jeg våknet opp på dørken. Jeg tok meg selv i å våkne av at jeg ropte «nei», forteller han til VG.

Marius Vågenes Villanger / Forsvaret

Ottesen trodde først at fregatten hadde truffet en container som fløt i sjøen. Han trodde dette fordi radarbildet fortalte han at fartøyet lå et godt stykke ut i fjorden, men skjønte raskt at situasjonen var mer alvorlig.