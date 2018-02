Politiet har fått nye tips i 14 år gammel sak

– Innholdet i tipsene vi får inn varierer, men vi har fått inn opplysninger som gjør at vi ønsker å se nærmere på en del ting og gjøre undersøkelser. Vi har også foretatt flere nye avhør i saken, sier påtaleansvarlig Ole Bjørn Mevatne til Dagbladet.

Han ønsker ikke å gå i detalj om hva tipsene og undersøkelsene handler om.

To personer, den ene Frantzens samboer, ble siktet for forsettlig drap i 2007, men saken ble henlagt året etter på grunn av bevisets stilling. Saken ble gjenopptatt i 2012, da det også kom inn nye tips.

Frantzen tilhørte et belastet rusmiljø, og politiet i Os ble sterkt kritisert for å ha ventet hele tre måneder fra kvinnen ble meldt savnet, til de begynte å etterforske saken som et mulig drap.

Mevatne har fortsatt tro på at den nesten 14 år gamle saken kan oppklares.

– Det er noen som vet noe. Vi må få den informasjonen for at saken skal kunne løses. De som vet noe, eller tror de vet noe, må ta kontakt med oss.

