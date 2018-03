Flere ganger foreslo de to i møte med det forrige presidentskapet å stanse eller redusere byggeprosjektet, som har sprukket med milliardbeløp.

– Nå er det viktig at skattebetalerne ikke må ta den fulle og hele regningen, sier Nesvik i dag.

Han foreslo flere ganger, senest i et møte med presidentskapet 30. september 2016, at Stortinget skulle stanse prosjektet for å få kontroll over utgiftene.

– Jeg ba om en fot i bakken, men jeg fikk ikke gehør. Prosjektet ble i hvert fall ikke stanset, konstaterer han.

Da overskridelsene meldte seg, ble det holdt en rekke møter mellom presidentskapet, de parlamentariske lederne og kontroll- og konstitusjonskomiteen.

– Syntes det gikk for langt

– Jeg var bekymret, og tok det opp på vegne av Frp. Jeg stilte spørsmål ved om vi ikke burde ta en fot i bakken og midlertidig stanse prosjektet og få til kostnadssparende tiltak. Jeg syntes det gikk for langt.

– Hvordan reagerte de andre?

– De andre får snakke for seg selv. Det sier seg selv ved at prosjektet ikke ble stanset, sier Nesvik, som sier kostnadsøkningene minnet ham om andre overskridelser i offentlig sektor som byggingen av Norges Bank, stortingsgarasjen og Mongstad.

– Det dreier seg om hvordan skattebetalernes penger brukes. Da må man ha kontroll på det, og fokus på å unngå overskridelser.

– Hvordan reagerte din partifelle Kenneth Svendsen som satt i presidentskapet?

–Det var ikke et formelt organ hvor man fremmet forslag, vi hadde ulike diskusjoner og konsultasjoner.

– Skal aldri være etterpåklok

– Ville ikke en stans bety at alle pengene som var brukt bokstavelig talt forsvant i det svarte hullet?

– Man skal aldri være etterpåklok, men av og til når du ser ting bærer galt av sted, er det riktig å stanse opp og spørre: Er vi på rett spor, eller kan ting gjøres annerledes? Jeg er ingen bygningsingeniør. Jeg er politiker. Men det kan være ting vi må se på nytt, som materialvalg, før man bare bygger videre.

– Hva bør skje nå?

– Ingen formening om. Jeg skal ikke sitte i hornet på veggen og fortelle dem hva de skal gjøre. Men det er viktig at skattebetalerne ikke må ta den fulle og hele regningen.

– Hvordan skal man unngå det?

– Stortinget må se på egen drift og investeringer. Alt innen offentlig sektor betales av skattebetalerne. Stortinget må nå selv iverksette tiltak.

– Omdømmeutfordring for Stortinget

– Det er ingen tvil om at saken i seg selv er en omdømmeutfordring for politikerne på Stortinget. Man må finne ren løsning på disse tingene. Det bildet som skapes nå, er ikke bra. Det er en belastning, og man må komme til en løsning, sier han.

Sps parlamentariske leder Marit Arnstad deltok i samme møter og advarte om at prosjektet utgjorde «en omdømmemessig risiko for Stortinget». Hun spurte både i februar og september 2016 om ikke prosjektet kunne nedskaleres.

– Jeg ble avfeid, og fikk ikke noe svar, sier hun i dag.

Arnstad advarte også om høy risiko forbundet med søksmålet mot Multiconsult.

– For det første er det en stor prosessrisiko å ta opp den typen saker. Dessuten er det farlig å gå til sak mot et selskap som du er i kontrakt med, og som skal fullføre oppdraget. Da er du dømt til å samarbeide, sier Arnstad.

– Pengene skulle gått til skole og helse

Hun mener det ikke mulig for Stortinget å ta hele innsparelsen etter byggesprekken.

– Vi er nødt til å ta en del av dette på statsbudsjettet, sier Arnstad.

SV-leder Audun Lysbakken mener det er et godt prinsipp, men «litt sent» å si at skattebetalerne ikke skal lide.

– Dette er penger som skulle gått til sykehjem og skolebygg. Det blir veldig krevende å finne inndekning i Stortingets budsjett. Vi må finne måter som ikke smerter vanlige folk.

– Et godt sted å begynne er å redusere lønnsøkningen for stortingsrepresentantene. Akkurat nå, når tilliten er tynnslitt, er det et godt tidspunkt for å sammenligne oss med vanlige folk og ikke folk i lederstillinger med høye lønninger, sier han.