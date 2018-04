Tidligere ESA-topp tror ikke Island-veto stopper Norges energisamarbeid

To av regjeringspartiene på Island har sagt nei til EUs tredje energipakke. De venstregrønne har ennå ikke fattet vedtak i saken.

De venstregrønne er tradisjonelt EU-kritiske, men det spørs likevel om de vil se energimarkedspakken som en egnet sak for Islands første veto mot EØS-avtalen, skriver Klassekampen.

Et nei kan åpne for et veto som også omfatter Norge: Alle EFTA-landene, Norge, Island og Liechtenstein må godkjenne nye ordninger før de blir en del av EØS-avtalen.

Tror på «pragmatisk løsning»

Advokat Per Andreas Bjørgan, tidligere konkurransedirektør i EUs overvåkingsorgan for EØS-avtalen, ESA, påpeker at det aldri har skjedd at et EØS-land har blokkert avtaler for et annet.

– Det ville vært en ganske merkelig situasjon hvis Island, som foreløpig ikke har kraftutveksling med EU overhodet, blokkerer Norge og EU fra et samarbeid som har stor betydning for begge parter, sier Bjørgan til Klassekampen.

22. mars stemte Stortinget for at Norge skal slutte seg til Acer og EUs tredje energimarkedspakke.

– Skulle Island si nei, vil ikke det være nok til å stanse norsk tilslutning til Acer. Da tror jeg Norge og EU finner en pragmatisk løsning uten Island, sier Bjørgan.