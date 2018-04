Helleland: – Vi er nødt til å stoppe kvakksalverne

– Jeg blir veldig opprørt over at det går an å utnytte mennesker som er syke på denne måten. Mange useriøse nettsider driver dessverre agressiv markedføring direkte mot syke mennesker i en sårbar situasjon. Vi er nødt til å stoppe disse kvakksalverne, sier Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland.

Hun har også ansvaret for forbrukerpolitikk, og vil ta et kraftig oppgjør med markedsføring av alternativ og eksperimentell behandling.

Reaksjonen kommer etter at Aftenpostens Ingeborg Senneset denne uken skrev en kommentar om nettstedet Kreftfri.no.

Siden beskrives som «et ideelt prosjekt med det formål å presentere kreftforskning og kliniske erfaringer som kan benyttes for å reverse og kontrollere kreftsykdom».

– De useriøse aktørene spammer deg med lovnader

Helleland sier at de useriøse aktørene bruker teknologi for å målrette markedsføringen mer direkte enn tidligere.

– Før måtte du kanskje slå opp i telefonkatalogen for å finne alternativ behandling. I dag holder det at du liker Kreftforeningen eller søker etter ulike typer kreftbehandling på nett, for at de useriøse aktørene fanger det opp og spammer deg med lovnader om at du kan bli kreftfri med den og den metoden, sier Helleland.

Hun vil ha en full gjennomgang av lovverket som Helse- og omsorgsdepartementet regulerer, samt markedsføringsloven som hører inn under Forbrukertilsynet.

– Tommelfingerregelen er at markedsføringen skal skje ved nøktern og saklig beskrivelse av virksomhetens art. Sider som Kreftfri.no og andre useriøse aktører gjør det tvert motsatte, sier Helleland.

Fristes til å velge bort tradisjonell behandling

En undersøkelse fra Nasjonalt Forskningssenter innen Komplimentær og Alternativ Medisin (NAFKAM) viser at hver fjerde nordmann oppsøkte en alternativ behandler i 2016, og nordmenn brukte over fire milliarder kroner på alternativ behandling.

– Det verste er ikke at man bruker tusenvis av kroner på useriøs behandling, men at man kan fristes til å velge bort tradisjonell behandling, sier Helleland.

Vil vurdere kraftigere sanksjoner

Hun vil be Forbrukertilsynet om en redegjørelse for om dagens lovverk er godt nok. I tillegg vil hun invitere pasientgrupper for å høre om deres erfaringer og få innspill til nye tiltak mot markedsføring som er useriøs.

Helleland vil også vurdere kraftigere økonomiske sanksjoner. Det er i dag Forbrukertilsynet som utfører stikkprøver og tilsyn og som skal påse at alternativ behandling ikke markedsføres med å ha effekt på en type sykdom hvis det ikke kan dokumenteres.

Effekten ikke vitenskapelig dokumentert

Aftenposten har tidligere omtalt nettstedet Kreftkamp.no, som har publisert flere historier om pasienter som har tatt alternativ behandling. Også den tyske kreftklinikken Medias Klinikum er blitt omtalt flere ganger på Kreftkamp.no.

Minst 70 kreftsyke nordmenn har fått behandling på denne klinikken. Da Aftenposten i fjor kartla 38 av pasientene, fant vi at 31 av dem var døde.

Norske leger fraråder behandlingen fordi de mener effekten av den ikke er vitenskapelig dokumentert.

Fremstilt som suksesshistorier etter at de er døde

Aftenposten avslørte også at flere av klinikkens pasienter er blitt fremstilt som suksesshistorier i reklamevideoer og tyske avisartikler etter at de er døde. Det norske selskapet Oncolomed, som omtaler seg som en virtuell tilrettelegger for kreftbehandling, har reklamert hyppig for behandlingen og hjulpet en rekke nordmenn med å reise dit.

Forbrukerombudet har i etterkant av Aftenpostens artikler slått fast at Oncolomeds markedsføring av den tyske kreftbehandlingen har vært villende, urimelig, mangelfull og ulovlig.