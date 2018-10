Spionsiktet russer fremstilles for forlenget varetekt

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) ønsker å forlenge varetektsfengslingen av den siktede 51-åringen, som er siktet for etterretning mot statshemmeligheter.

PST ønsker ikke å kommentere hvorvidt de mener mistanken mot Botsjkarev er styrket eller svekket, ei heller hvor lenge de ønsker å holde ham fengslet.

Det er snart to uker siden 51-åringen ble pågrepet og siktet på Oslo lufthavn etter å ha deltatt på et IT-seminar på Stortinget i regi av Det europeiske senter for parlamentarisk forskning og dokumentasjon.

Stortinget varslet PST etter det som er blitt omtalt som «merkelig oppførsel» av Botsjkarev.