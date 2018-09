Bommet med «Knud» - meteorologene frykter «overvarsling» av ekstremvær

– Det er viktig å ikke gjøre dette for ofte. Vi er redd for en typisk «ulv-ulv»-situasjon, der vi gang på gang melder ekstremvær uten at det treffer, sier værvarslingsdirektør Bård Fjukstad i Meteorologisk institutt til NRK.

Under ekstremværet «Knud» ble den sterkeste vinden målt i Rogaland og Agder, hvor det ikke ble sendt ut ekstremværvarsel. I områder med ekstremvarsel ble det målt langt svakere vind. Det var også på Sørlandet «Knud» fikk størst konsekvenser med strømbrudd og skademeldinger.

Ved ekstremvarsel (rødt varsel) er det ingen tvil, men ved oransje varsel er det en vurderingssak om varslene skal ut til kommunene.

– Det er et dilemma om hva vi skal varsle videre om. Vi blir fort sett på som syndebukk hvis vi ikke melder fare, og været viser seg å bli ganske alvorlig likevel, sier fylkesberedskapssjefen Reidar Johnsen i Rogaland.

Han frykter at folk ikke tar varslene seriøst nok når de blir vant til å høre om ekstremvær.

– Det er alltid en fare med hyppige varsler, særlig hvis de ikke treffer helt. Da mister man gjerne tro på at varslene er presise nok, sier han.