Bergensbanen stengt for trafikk

Både på Dovrebanen og Bergensbanen var nedrevne kjøreledninger årsaken til problemene.

Dovrebanen var stengt mellom Stange og Moelv, men er åpnet igjen, men det kan fortsatt være innstilte tog og forsinkelser.

Bergensbanen er stengt mellom Vaksdal og Trengereid. NSB skriver på sine nettsider at at reisende også her må regne med forsinkelser og innstillinger.

De jobber med å organisere alternativ transport.

– På Bergensbanen er ganske mye av kjøreledningen revet ned, så strekningen blir ikke åpnet før tidligst i morgen, sier medievakt Randi Folke-Olsen i Bane Nor.

Bratsbergbanen er stengt mellom Skien og Nordagutu. Der organiserer NSB taxi.

– Årsaken der er solslyng, og det tar en stund å rette. Derfor vil strekningen bli åpnet tidligst torsdag, sier Folke-Olsen.