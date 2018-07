Elin (21) hindret utvisning av «feil» afghaner. Nå risikerer hun fengsel.

– Uansett, jeg ville gjort det samme igjen om det kreves av meg. Men jeg tror ikke jeg i fremtiden får anledning til å komme om bord på fly som har asylsøkere om bord, sier Ersson til det svenske telegrambyrået TT.

Den 21 år gamle aktivisten og sosionomstudenten er medlem av organisasjonen «Sittstrejken» som arbeider for å hindre svenske myndigheter å sende afghanere, primært unge, ut av Sverige.

Mandag denne uken ble Elin Ersson kjent over hele verden etter at hun hadde kjøpt flybillett med Turkish Airlines fra Göteborg til Istanbul.

«Riktig» asylsøker var ikke på flyet

Hun og andre aktivister hadde fått kjennskap til at en 26 år gammel asylsøker skulle uttransporteres fra Sverige på denne flyvningen.

Da Ersson kom om bord forsto hun at 26-åringen ikke var på flyet. Det var imidlertid en 52 år gammel afghansk mann som også skulle uttransporteres. Dette fortalte den unge aktivisten selv på en pressekonferanse torsdag kveld.

Ersson nektet å sette seg på sitt sete, og krevde at kapteinen skulle beordre 52 -åringen ut av flyet. Hun sendte live fra opptrinnet, og etter rundt 15 minutter beordret kapteinen henne og 52-åringen til å forlate flyet.

Videoen ble spredt på rekordtid i sosial medier og ble raskt snappet opp av aviser og TV-stasjoner verden rundt.

Juridisk etterspill

Hendelsen på flyet ble politianmeldt, og nå kan den få juridisk etterspill. Svensk påtalemyndighet har igangsatt forundersøkelser for å finne ut om Elin Ersson har brutt svensk luftfartslov, og dermed begått en kriminell handling.

– Utredningen skal vise om det har skjedd et lovbrudd, sier Robin Simsson, presseansvarlig hos påtalemyndigheten i Göteborg til avisen Expressen.

Til samme avis sier påtaleansvarlig James von Reis at hans avgjørelse tidligst vil komme i slutten av neste uke.

Ifølge den svenske luftfartsloven må flypassasjerer adlyde kapteinen, hvis ikke risikerer de bøter eller fengsel i opptil seks måneder.

Elin Ersson mener hendelsen ikke kvalifiserer til lovbrudd. På pressekonferansen fikk hun spørsmål om hvordan hun ser på eventuelle juridiske konsekvenser.

– Jeg har kontaktet advokat, og vil ikke kommentere det spørsmålet uten at han er til stede, svarte Ersson.

Aftenposten har forsøkt å komme i kontakt med Ersson, uten hell.

Opprinnelig fra Iran

21-åringens aksjon hindret ikke at 52-åringen ble utvist, men utvisningen er utsatt på ubestemt tid. Ulike medier skriver at 52-åringen er straffedømt i Sverige.

Elin Ersson sier hun og «Sittstrejken» aksjonerer fordi de mener svenske myndigheter sender afghanere tilbake til den sikre død. Svenske myndigheter vurderer sikkerhetssituasjonen i Afghanistan som alvorlig, men at den kun i enkelte områder og provinser er på et slikt nivå at det er farlig å returnere mennesker dit.

Den tyske internasjonal kringkastingsorganisasjon Deutsche Welle har intervjuet den 26 år gamle asylsøkeren. Han forteller at han var seks år da familien flyttet til Mashhad i Iran. Hans mor og to søstre bor i Sverige, men selv har han vært i Sverige i kort tid. Han er nektet asyl tre ganger.