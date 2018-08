– Veldig, veldig ekstremt.

Slik oppsummerer vakthavende stabssjef for Oslo brann- og redningsetat, Nicklas Helgestrand, effekten av fredagens uvær i Osloområdet.

Nedfalne trær, plater som ble revet av tak og vegger, gjenstander som suste gjennom luften, båter kantret. Strømbrudd, togstans og mobilnett som var nede.

– En kollega av meg har jobbet ved vaktsentralen i 30 år og aldri opplevd å ha så mange hendelser på så kort tid, forteller Helgestrand til Aftenposten nærmere kl. 22.

– Vi var forberedt av meteorologene, men vinden kom senere enn vi hadde trodd, sier han.

Jannike Lunde

150 hendelser i Oslo

Han beskriver uværsfredagen som «kontrollert kaos»: Kl. 14.50 kom den første meldingen. Frem til 18.45 rykket Oslo 110-sentral ut til 88 hendelser – og da lå fortsatt 62 på vent.

Helgestrand opplyser at de ved flere av hendelsene der strømkabler var involvert ble forsinket fordi de slet med å få kommunisert med Hafslund. Nettselskapet var selv overbelastet.

Nærmere 40.000 Hafslund-kunder har vært berørt av strømbrudd.

– Totalt har vi hatt om lag 80 høyspentlinjer ute av drift, og 10 av disse er gjenopprettet, melder Hafslund i en pressemelding Selskapet har 130 personer i jobb for å håndtere situasjonen i kveld og utover natten.

– På høyde med uværet «Dagmar» i 2011

– Dette er en av de største feilsituasjonene vi har opplevd i vårt nett. Antall høyspentfeil er på høyde med uværet «Dagmar» i 2011, heter det i pressemeldingen.

Også mobilnettet er utsatt. Fredag kveld er mobilnettet slått ut flere steder på Østlandet. Både Telenor, Telia ICE opplyser at en rekke basestasjoner ligger nede i både Østfold, Telemark og Akershus, melder NTB.

Togtrafikken er også sterkt påvirket av uværet. Deler av Østfoldbanen og Gjøvikbanen er fortsatt stengt fredag 21.30. Det gjelder strekningene Sarpsborg-Ed og Roa-Gjøvik.

Stillas står i fare for å rase

Et stillas i Tollbugata står i fare for å rase. Hele området ble fredag ettermiddag evakuert og avsperret.

– Hele kvartalet er bygd inn av stillaset som går helt inntil taket og oppå taket. Det er dekket av en veldig stor presenning som har dratt med seg deler av stillaset, forklarer operasjonsleder i Oslo politiet Tor Gulbrandsen.

Javier Auris

Det er snakk om et bygg som er under rehabilitering. Alle som jobbet med bygget er også evakuert.

– Stillaset har glidd ut, men det har ikke rast ned på gaten.

Arbeidet med å sikre stillaset ble avbrutt etter at politi og brannvesen vurderte at ingen arbeidere skal jobbe på taket i Tollbugata av sikkerhetsgrunner.

Fredag kl. 22 er området fortsatt sperret. – Stillaset har ikke rast videre ut, sier operasjonsleder Tor Gulbrandsen i Oslo politidistrikt. – Vi forsøker å begrense sperringen av området så godt vi kan.

Gulbrandsen kan ikke si om området fortsetter å være sperret natten gjennom. Avsperringen hindrer også busstrafikken, og Ruter oppfordrer folk som skal mellom Rådhuset og Oslo S til å bruke trikk eller T-bane.

Pedersen, Terje / NTB scanpix

Båter har slitt seg, trær veltet

Også i Asker og Bærum har brannvesen og politi hatt fullt opp. Mange båter har slitt seg og kantret.

På Mysen ble en gutt forslått etter å ha fått et tre over seg da han var ute og syklet, mens i Fredrikstad ble en person sendt til sykehus med hodeskader etter at en bil ble truffet av et tre.

Freddie Larsen

«Nå sist på E18 inngående ved Høvik hvor et tre har truffet en bil. Ingen personskade», skriver politiet på Twitter.

Ryggefestivalen avlyser konserter

I Oslo stengte Botanisk Hage portene. I Rygge avlyser Ryggefestivalen sine konserter fredag kveld, melder NTB.

Javier Auris

På Oslo Lufthavn har deler fra bygningene falt ned, og politiet har valgt å stenge av området ved inngangen til avgangshallen. Blant annet ble en bil truffet. Hendelsen skal ikke ha hatt noen konsekvenser for flytrafikken.

Lorns Bjerkan

«Klokken 14 målte vi aller sterkest vind på Svenner fyr i #Vestfold, med vindkast på hele 31,4 m/s», skriver Meteorologisk institutt på Twitter.

Ivar Eide

Vind vil prege helgeværet

– Lavtrykket forflytter seg opp langs det meste av landet, men de to nordligste fylkene slipper fri, sier statsmeteorolog Magnus Ovhed ved Meteorologisk institutt.

Slik er vinden akkurat nå:

Liten storm på grensen mellom Trøndelag og Nordland

– Ved grensetraktene mot Sverige i Hedmark er det ventet stiv kuling på fjelltoppene fredag kveld, mens det i natt er ventet sterk kuling på Dovrefjell, i Jotunheimen og i Trollheimen, sier vakthavende meteorolog Lars Andreas Selberg ved Meteorologisk institutt til NTB.

– Det vil også bli en vindøkning i Møre og Romsdal og Trøndelag i kveld og i natt med stiv og sterk kuling flere steder. Tidlig lørdag morgen er det så varslet liten storm på grensen mellom Trøndelag og Nordland.