SISTE: Østfoldbanen, Gjøvikbanen og Kongsvingerbanen er nå stengt på grunn av uværet.

Det gjelder strekningene Sarpsborg-Ed, Fetsund-Sørumsand, Roa-Gjøvik og Kråkstad-Tomter.

– Det blåser og det har falt trær over linjene, opplyser medievakt ved Bane Nor, Ragnhild Aagesen.

Hun kan ikke si hvor lang tid det tar før togene er i rute igjen, men opplyser at de har økt beredskap, og at det er mannskap ute for å rydde toglinjene.

Stillas står i fare for å rase

Et stillas i Tollbugata står i fare for å rase. Hele området er evakuert.

– Hele kvartalet er bygd inn av stillaset som går helt inntil taket og oppå taket. Det er dekket av en veldig stor presenning som har dratt med seg deler av stillaset, forklarer operasjonsleder i Oslo politiet Tor Gulbrandsen.

Javier Auris

Det er snakk om et bygg som er under rehabilitering. Alle som jobbet med bygget er også evakuert.

– Stillaset har glidd ut, men det har ikke rast ned på gaten.

– Hvordan anser du faren for at det raser?

– Det er vanskelig å si, men det gjøres et intenst arbeid for å sikre det, sier Gulbrandsen.

Pedersen, Terje / NTB scanpix

Fallende trær treffer mennesker og biler – 21.800 husstander uten strøm

En rekke trær på Østlandet har fredag blåst over ende. På Mysen melder politiet at en gutt er forslått etter at han fikk et tre over seg da han var ute og syklet.

– Patruljen på stedet har meldt om at det er en gutt som er lettere forslått, men jeg vet ikke om det er snakk om et barn, sier Ronny Samuelsen operasjonsleder ved Øst politidistrikt.

I Fredrikstad ble en person sendt til sykehus med hodeskader etter at en bil ble truffet av et tre på Rolvsøy.

Hafslunds opplyser klokken 16.35 at over 21.800 kunder er uten strøm i Oslo, Akershus og Østfold.

– Alle feilene skuyldes vind og trefall på linjer, sier kommunikasjonssjef Morten Schau i Hafslund Nett til Aftenposten.

– Hvor lang tid vil det tar å rette opp strømbruddene?

– Noen steder har master brukket og linjer røket, så det er et omfattende reparasjonsarbeid. Det er nesten helt umulig å si hvor lang tid det vil ta - vi har ikke full oversikt. Men det er vanskelige forhold.

Oslo-politiet melder om at de får mange meldinger om konsekvensene av den kraftige vinden.

Freddie Larsen

«Nå sist på E18 inngående ved Høvik hvor et tre har truffet en bil. Ingen personskade», skriver politiet på Twitter.

Botanisk Hage stenger

I hovedstaden har det også blåst av takplater blant annet i på Kalbakken kjøpesenter og i Ringgata. En stor plate har falt ned på Tøyen, og i Bygdøy allé 14 raser det takstein, melder NRK.

I Oslo har Botanisk Hage tatt forholdsregler og stengt portene.

I dag vil vi stenge portene klokken 15.00. Dette på grunn av meldinger om sterke vindkast fra klokken 16. Vi er usikre på om vi vil miste noen store grener ned på veier og stier i dag, skriver seksjonssjef i Botanisk Hage, Tor Carlsen i en e-post.

Javier Auris

I Sarpsborg har politiet sperret av Kirkegata etter at takplater begynte å blåste ned fra et bygg.

#Oslo. I Tollbugata 1 er det et stillas som er iferd med å velte pga vinden. Både politi og OBRE er på vei for å sikre stedet. Dette er et stort stillas, så folk i nærheten bes trekke vekk. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) August 10, 2018

Deler av et tårn traff bil på Oslo Lufthavn

På Oslo Lufthavn har deler fra bygningene falt ned, og politiet har valgt å stenge av området ved inngangen til avgangshallen.

– Det er noen løse gjenstander som har vært i vinden, og blant annet truffet en bil. Det jobbes nå med å finne ut hvor de løse gjenstandene kommer fra, opplyser kommunikasjonssjef i Avinor, Gurli Ulverud.

Hun opplyser videre at dette ikke vil ha noen konsekvenser for flyavgangen. Publikum blir henvist til alternative innganger og kjørende blir henvist til parkeringshus.

Lavtrykket som i morgentimene kom innover Sør-Norge fra Danmark, er forventet å fortsette så langt nord som til Steigen i Nordland innen søndag.

Værstasjonen på Lindesnes melder fredag morgen at den kraftige vinden har nådd sørspissen av Norge, ifølge Meteorologisk institutt.

«Klokken 14 målte vi aller sterkest vind på Svenner fyr i #Vestfold, med vindkast på hele 31,4 m/s», skriver Meteorologisk institutt på Twitter.

Rett før klokken 13 melder Øst politidistrikt at de har fått inn meldinger om båter som revet seg løs fra fortøyningene.

Ivar Eide

I løpet av helgen vil lavtrykket bevege seg nordover og gi kraftig vind i hele landet nord til Steigen nord for Bodø i Nordland fylke.

Lokalt er det også ventet mye nedbør.

Vind vil prege helgeværet

Den sterke vinden vil utover formiddagen fredag prege værsituasjonen i Agder-fylkene og Telemark. Sentrale deler av Østlandet får merke lavtrykket fra tidlig fredag ettermiddag og frem til første del av natten.

Værsystemet flytter seg i løpet av natten oppover Hedmark, Oppland og Møre- og Romsdal. På morgenkvisten lørdag vil systemet ha sitt senter over Trøndelag og sørlige deler av Nordland.

Natt til søndag venter meteorologene at lavtrykket vil ligge over nordlige deler av Nordland.

Søndag vil vinden avta.

– Lavtrykket forflytter seg opp langs det meste av landet, men de to nordligste fylkene slipper fri, sier statsmeteorolog Magnus Ovhed ved Meteorologisk institutt.

Slik er vinden akkurat nå:

Kansellerte fergeavganger

Uværet får konsekvenser for fergene som går mellom Norge og destinasjonene rundt Skagerrak.

Colorline har kansellert alle sine turer mellom Sandefjord og Strömstad i Sverige, samt turer mellom Kristiansand og Hirtshals i Danmark fra fredag morgen og frem til ettermiddagen. Ved 10.30-tiden var kveldsrutene oppsatt på rutetid.

Fjordline har kansellert sine turer mellom Kristiansand og Hirtshals fredag.

Hurtigruten kansellerer ingen avganger, men sier de følger værsituasjonen.

Ruter melder at alle båtene i indre Oslofjord går som normalt, men at det kan bli kanselleringer på fergen til Drøbak dersom værsituasjonen tilsier det.

Mye nedbør

Fredag morgen sendte Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ut et varsel om jord- og flomskredfare for Midt-Norge og indre strøk i Sør-Norge.

Det er fredag ventet mellom 40 og 50 mm nedbør i løpet av en 24-timers periode. I Rogaland og Møre og Romsdal ventes det 50 til 70 mm nedbør i løpet av en periode på 12 timer.

Lørdag kan de som oppholder seg i Nordland, vente at det kommer 40 til 70 mm nedbør på 24 timer.