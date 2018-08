SISTE: Østfoldbanen, Gjøvikbanen og Kongsvingerbanen er nå stengt på grunn av uværet.

Det gjelder strekningene Sarpsborg-Ed, Fetsund-Sørumsand og Roa-Gjøvik.

En rekke trær på Østlandet har fredag blåst overende. På Mysen melder politiet at en gutt er forslått etter at han fikk et tre over seg da han var ute og syklet.

– Patruljen på stedet har meldt om at det er en gutt som er lettere forslått, men jeg vet ikke om det er snakk om et barn, sier Ronny Samuelsen operasjonsleder ved Øst politidistrikt.

Kraftig vind i sør

I Sarpsborg har politiet sperret av Kirkegata etter at takplater begynte å blåste ned fra et bygg. Politiet vil likevel ikke advare folk mot å oppholde seg utendørs, men henstiller alle til å være forsiktige.

– Når det gjelder tærne som blåser overende, henstilles det til at folk kjører forsiktig. Det er ikke så mye vi får gjort før trærne ramler ned, påpeker Samuelsen.

Lavtrykket som i morgentimene kom innover Sør-Norge fra Danmark, er forventet å fortsette så langt nord som til Steigen i Nordland innen søndag.

Værstasjonen på Lindesnes melder fredag morgen at den kraftige vinden har nådd sørspissen av Norge, ifølge Meteorologisk institutt.

Rett før klokken 13 melder Øst politidistrikt at de har fått inn meldinger om båter som revet seg løs fra fortøyningene.

I løpet av helgen vil lavtrykket bevege seg nordover og gi kraftig vind i hele landet nord til Steigen nord for Bodø i Nordland fylke.

Lokalt er det også ventet mye nedbør.

Vind vil prege helgeværet

Den sterke vinden vil utover formiddagen fredag prege værsituasjonen i Agder-fylkene og Telemark. Sentrale deler av Østlandet får merke lavtrykket fra tidlig fredag ettermiddag og frem til første del av natten.

Værsystemet flytter seg i løpet av natten oppover Hedmark, Oppland og Møre- og Romsdal. På morgenkvisten lørdag vil systemet ha sitt senter over Trøndelag og sørlige deler av Nordland.

Natt til søndag venter meteorologene at lavtrykket vil ligge over nordlige deler av Nordland.

Søndag er vil vinden avta.

– Lavtrykket forflytter seg opp langs det meste av landet, men de to nordligste fylkene slipper fri, sier statsmeteorolog Magnus Ovhed ved Meteorologisk institutt.

Slik er vinden akkurat nå:

Storm i høyfjellet

Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel med oransje nivå for å markere at det lokalt blir sterke vindkast på Østlandet.

Oransje nivå betyr at det er stor sannsynlighet for at de sterke vindkastene kan gi alvorlige konsekvenser for bygninger og infrastruktur.

Selv om vindkastene kan bli kraftige, vil middelvinden ligge på sterk kuling. I høyfjellet kan imidlertid middelvinden øke til storm styrke. Her kommer trolig kastene over 30 meter pr. sekund.

– Store, løse gjenstander som trampoliner bør man sikre godt, sier Ovhed.

Også småbåter og biler som vinden kan ta tak i, bør sikres.

Varsler skredfare

Fredag morgen sendte Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ut et varsel om jord- og flomskredfare for Midt-Norge og indre strøk i Sør-Norge.

Det er fredag ventet mellom 40 og 50 mm nedbør i løpet av en 24-timers periode. I Rogaland og Møre og Romsdal ventes det 50 til 70 mm nedbør i løpet av en periode på 12 timer.

Lørdag kan de som oppholder seg i Nordland, vente at det kommer 40 til 70 mm nedbør på 24 timer.

I natt førte uværet til vindkast på mellom 20 og 30 meter pr. sekund i hele Danmark. Fredag formiddag var også Bohuslän rammet.

Kansellerte fergeavganger

Uværet får konsekvenser for fergene som går mellom Norge og destinasjonene rundt Skagerrak.

Colorline har kansellert alle sine turer mellom Sandefjord og Strömstad i Sverige, samt turer mellom Kristiansand og Hirtshals i Danmark fra fredag morgen og frem til ettermiddagen. Ved 10.30-tiden var kveldsrutene oppsatt på rutetid.

Fjordline har kansellert sine turer mellom Kristiansand og Hirtshals fredag.

Hurtigruten kansellerer ingen avganger, men sier de følger værsituasjonen.

Ruter melder at alle båtene i indre Oslofjord går som normalt, men at det kan bli kanselleringer på fergen til Drøbak dersom værsituasjonen tilsier det.

Tog innstilt, forsinkelse i busstrafikken

Togene mellom Strömstad og Uddevalla er innstilt frem til midnatt på grunn av sterk vind. Det går buss for tog på strekningen. Togtrafikken videre sørover fra Uddevalla til Göteborg forsinkes av at et tre har falt ned på linjen mellom Kode og Ytterby.

Foreløpig går det busser på strekningen Oslo-Uddevalla-Göteborg, men Swebus opplyser at de følger situasjonen tett.

Om vindstyrken kommer opp i 30 m/s i kastene, vil selskapet parkere bussene og vente til det løyer. Swebus innhenter værinfo fra SMHI og fra egne sjåfører.

Uddevalla-broen er stengt, og alle kjøretøyer omdirigeres via Uddevalla, melder Trafikverket. Dette skaper køer i området.

