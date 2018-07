Innovasjon Norge avviser turistproblem

– Det er en del medieoppslag om at vi har utfordringer på noen få destinasjoner. Mye av dette kan enkelt løses, og generelt sett har vi god kapasitet, sier Pettersen til Dagens Næringsliv.

Han viser til at det er Preikestolen, Trolltunga, Geiranger og Lofoten som har hatt de største problemene. Samtidig sier han at det er lite som skal til for å tilrettelegge for flere turister. Han peker på lettvinte tiltak som flere søppelkasser, toaletter, bedre skilting og guiding.

Ligger an til ny rekordsommer

Petterson er heller ikke bekymret for en økende turistbølge.

– Det er mye snakk om overturisme og sammenligninger med feriesteder som Mallorca, Kanariøyene og Barcelona. Virkeligheten i Norge er langt fra dette. Vi har ikke et turistproblem.

Kommunikasjonsdirektør Merete Habberstad i NHO Reiseliv sier seg enig.

– I Norge har vi veldig god kapasitet. Kun 50 prosent av den totale kapasiteten er utnyttet. Veksten ligger helt innenfor tålegrensen og er både ønsket og villet.

Ifølge Pettersen og Habberstad ligger det an til en ny rekordsommer for turistnæringen, for femte år på rad.

– Besøkskapasiteten i Geirangerfjorden sprengt

Søndag uttalte turistsjefen i Geiranger at han håper på nye restriksjoner og en utvidet sesong. Grunnen er at den korte og intensive turistsesongen fører til at cruiseskipene i Geirangerfjorden innhylles i eksos.

– Toppen er nådd i juli. Vi kan ikke ta imot stort flere turister enn vi gjør nå. Nå må vi jobbe for å utvide sesongen, slik at ikke «alle» kommer samtidig til Geiranger, sier turistsjef Ove Skylstad til Dagens Næringsliv.

I løpet av 2018 er det ventet at 186 cruiseskip med hele 360.000 cruiseturister ankommer Geiranger. Det er ny rekord.

Helseskadelig luftforurensning

Bare i juli måned kom nærmere 100.000 av disse. I tillegg inntar et stort antall camping-, buss- og bilturister den lille bygda som huser rundt 220 fastboende.

– Denne sesongen er det satt et tak på tre store cruiseskip og 6.000 cruiseturister hver dag, og det er blitt avvist ganske mange båter som ønsket å komme, sier Skylstad.

En miljørapport har tidligere slått fast at luftforurensningen i Geiranger er såpass høy i perioder at det er helseskadelig. Turistsjefen sier flere tiltak er underveis for å bedre på dette. Han mener den største utfordringen er legge til rette for en bærekraftig helårsturisme som også tjener lokalsamfunnet.

– Vi har ingen problemer med å ta imot flere turister, vi kan bare ikke ta imot flere turister på samme tid, sier han.