– Barna mine lurer på hvorfor noen har gjort dette mot meg. Det er vanskelig å forklare dem. Foreldrene mine er skuffet over systemet. De kunne aldri tenke seg at dette kunne skje i Norge, sier den 42 år gamle norskpakistaneren fra vitneboksen i Oslo tingrett.

Mannen, som er født og oppvokst i Norge, sier at han ble sjokkert da han brått fikk beskjed om å levere tilbake adgangskortet. Fra vitneboksen kjemper han for å holde tårene tilbake. Han må til slutt ta en liten pause for å tørke tårene som presser seg frem.