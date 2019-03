I en pressemelding sendt ut mandag ettermiddag, kommenterer PST-sjefen etterforskningen av flere alvorlige hendelser rettet mot justisministeren og hans familie. Det dreier seg om trusler, hærverk og brann.

«Vi etterforsker bredt, og ønsker ikke å spesifisere enkelte hypoteser som mer aktuelle enn andre slik etterforskningen står nå. Foreløpig har vi ingen mistenkte i saken», skriver PST.

Ifølge PST er hendelsene er alvorlige og vurderes som mulig overtredelse av straffelovens § 115 og trusler etter straffelovens § 263.

«Saken har høyeste prioritet i PST. Det er konkrete holdepunkter for å se hendelsene i sammenheng med hverandre. PST har et nært og godt samarbeid med Oslo politidistrikt som blant annet står for tekniske åstedsundersøkelser og straksetterforskning», heter det.

Av pressemeldingen fremgår det at «Angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet» straffes med fengsel inntil 10 år.

Den som i ord eller handling truer med straffbar atferd under slike omstendigheter at trusselen er egnet til å fremkalle alvorlig frykt, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.

Dette er hendelsene som har rammet Wara og familien: