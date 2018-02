To jenter pågrepet etter kioskran i Alta

– Vi vil følge opp med avhør og videre etterforskning, opplyste Finnmark politidistrikt på Twitter torsdag ettermiddag.

Operasjonsleder Frode Berg i Finnmark politidistrikt sier til Altaposten at jentene som er pågrepet, er i slutten av tenårene.

– Den taktiske og tekniske etterforskningen bidro til pågripelsen, sier Berg.

Politiet har tidligere gått ut med at maskerte personer kom inn i kiosken og truet til seg penger og varer med en kniv og en pistol.

De har også opplyst at det ble avfyrt et skudd under ranet. Sannsynligvis ble det brukt løskrutt. Ut fra beskrivelse og atferd er det mye som tyder på at gjerningspersonene er unge jenter, skrev politiet i en pressemelding.

Ranet skjedde i 21.30-tiden søndag.

– To personer kom inn litt før stengetid og truet til seg pengene vi hadde i kassa, sa daglig leder i kiosken, Anna Riebelova, mandag. Hun understreket at ranerne ikke fikk med seg noe stort beløp.