Sørøst politidistrikt opplyser onsdag ettermiddag at det til nå ikke er kommet opplysninger om at personer eller bygninger er tatt av jordmassene. Politiet venter på at en geolog skal vurdere rasfaren i området.

Politiet melder om at det i løpet av en drøy time gikk to jordskred i kommunen. Skredet i Vats ble utløst først, og senere gikk det et i Liagardsvegen.

Ål, Liagardsvegen: Kl 16:11: Jordskred. Ingen personer skadet. En bygning har fått noe skader. Brann og politi er på stedet. — Politiet N Buskerud (@opsnbuskerud) April 18, 2018

– Ingen personer er skadet, men tilsammen fire boliger er evakuert, tre ved det første raset, og en ved det andre, sier operasjonsleder Beate Sem i Sørøst politidistrikt til VG.

Hun opplyser at et ubebodd hus på gården ved det andre raset fikk skader på et inngangsparti.

Ål, Liagardsvegen: Kl 16:11: Jordskred. Ingen personer skadet. En bygning har fått noe skader. Brann og politi er på stedet. — Politiet N Buskerud (@opsnbuskerud) April 18, 2018

– Jeg har ikke sett bilder ennå, men det skal være en viss størrelse på begge rasene. I det første har det også fortsatt å rase litt mens nødetatene har vært der, sier Sem.

Det meldes også om ras på fylkesvei 214 i Rukkedalen, som delvis sperrer veibanen: