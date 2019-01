Barneadvokatene, som består av seks advokater med barnesaker som spesialområde, har sendt brev til sorenskriveren i Oslo tingrett, Yngve Svendsen. De ber tingretten gjennomgå alle saker dommeren har hatt befatning med hvor mulige seksuelle overgrep mot barn har vært et tema.

– Domstolen er avhengig av at samfunnet har tillit til at også saker som omfatter seksuelle overgrep, eller mistanke om seksuelle overgrep, mot barn behandles objektivt og rettferdig av alle dommere, heter det i brevet.

Fredag ble det kjent at en tingrettsdommer er siktet for å ha skaffet seg tilgang til og/eller vært i besittelse av fremstillinger av seksuelle overgrep mot barn eller fremstillinger som seksualiserer barn. Kripos etterforsker saken.

Dommeren ble først midlertidig suspendert, men søkte selv avskjed fra stillingen torsdag.

Privat

– Viktig å vite

Barneadvokatene ber om at prosessfullmektigene blir varslet i alle dommerens saker der mulige overgrep har vært et tema. De vil at hver enkelt advokat i disse sakene får mulighet til å gå gjennom sakene på nytt for å vurdere eventuelle skritt i lys av siktelsen mot dommeren.

– Det er viktig fordi de som kanskje er «rammet» av en inhabil dommer må få vite om det for å se om de ønsker å gjøre noe med det, eventuelt få saken gjenopptatt, sier advokat Thea Totland i Barneadvokatene til Aftenposten.

– Kan ha sin egen agenda

– Dette dreier seg ikke bare om straffesaker, men sivile saker som foreldretvister/barnefordelingssaker og barnevernssaker.

Hun utdyper: – Hvis det skulle vise at dommeren har en seksuell interesse i barn, vil det oppstå en usikkerhet om hvor uhildet dommeren er i en sak der seksuelle overgrep er tema. Det kan hende han har sin egen agenda om å gjøre seksuelle overgrep så ubetydelig som mulig, sier hun.

Til nettstedet Rett24 sier sorenskriver Yngve Svendsen at han ennå ikke har mottatt brevet og derfor ikke har tatt stilling til dette spørsmålet ennå.

Trekker parallell til dømt psykiater

Advokat Totland trekker parallellen til den barnesakkyndige psykiateren som ble dømt for nedlastning av overgrepsfilmer. Der har Barne- og likestillingsdepartementet bedt barnevernet i kommunene finne ut hvilke saker han har vært involvert i, for å se om det foreligger forhold som tilsier at sakene bør vurderes på nytt.

Den siktede dommeren nekter straffskyld og har svart på alle spørsmål fra politiet, opplyste hans forsvarer, advokat Vegard Aaløkken, til NTB fredag.