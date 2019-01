– Forbrukerne må få slippe å subsidiere den voldsomme kjøttproduksjonen

– Vi må spise mindre kjøtt, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Helseminister Bent Høie (H) skriver i Folkehelsemeldingen at å spise mer planter og fisk og mindre kjøtt vil «både bidra til å nå helsepolitiske og klimapolitiske mål».

Samtidig oppfordrer mat- og landbruksminister Bård Hoksrud (Frp) nordmenn til å spise mer kjøtt.

– For meg handler det om valgfrihet og mulighet for den enkelte å bestemme hva den selv vil. Jeg har ingenting imot at folk vil være veganer eller ikke spise kjøtt. Men jeg vil ikke nekte folk å spise kjøtt eller ha dårlig samvittighet for at de spiser kjøtt, sier Hoksrud.

Lytt til episoden i Itunes, Spotify eller her (flere episoder er tilgjengelig nederst i denne artikkelen):

Norsk kjøttproduksjon får milliarder av skattekroner

I forrige uke skrev A-magasinet i Aftenposten at stadig flere nordmenn følger trenden med å droppe eller redusere kjøttspisingen. Interessen for og kjøp av veganske og vegetariske alternativer øker i Norge. Men til tross for dette, øker det samlede kjøttkonsumet i Norge.

Oppslaget førte til sterke reaksjoner, blant annet på grunn av virkemidlene og dokumentasjonen avisen brukte.

– Noen av de bildene så ikke veldig delikat ut, mener Hoksrud.

– Men det er jo sånn det ser ut?

– Ja, men du kan gjøre det på en helt annen måte, så ser det godt og innbydende ut. Det handler om at vi må produsere det folk vil ha, det folk vil spise. Så mener jeg det er mye bedre at vi produserer det i Norge, sier Hoksrud.

I årets første utgave av Aftensmaten møter Hoksrud kommunikasjonsleder Live Kleveland fra Dyrevernalliansen for å diskutere om myndighetene bør jobbe for å få ned kjøttkonsumet og -produksjonen i Norge. Kleveland i Dyrevernalliansen avviser at dette handler om å bestemme hva folk skal spise.

– Det er nær markedsdekning av storfekjøtt, men det er overproduksjon av svinekjøtt, lammekjøtt og egg i Norge. Forbrukerne må få lov til å slippe å subsidiere denne voldsomme kjøttproduksjonen som nå er altfor stor. Hvert år går 25 milliarder kroner av skattebetalernes penger til norsk landbruk, sier Kleveland, og mener at nesten alt dette går til å subsidiere kjøttproduksjon.

Slik kutter du kjøttspisingen

Kleveland har også konkrete tips til de som ønsker å redusere eller kutte kjøttspisingen sin.

– Ikke gå for hardt ut. Ikke tenk at du skal bli veganer, men tenk at du vil spise litt mindre kjøtt, sier hun, og foreslår kjøtterstatninger for både fredagstacoen og pastasausen.

Joacim Lund skriver her en huskeliste for dem som ønsker å kutte kjøtt: Spis som en greve, sov som et barn

