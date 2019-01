Det skjer fortsatt: Gutter og jenter som er oppvokst i Norge, blir tvangsgiftet. En god del av disse tvangsekteskapene skjer på en «feriereise» i foreldrenes hjemland.

De fleste unge som Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse forsøkte å hjelpe i 2017, har familiebakgrunn fra Pakistan, Irak, Somalia, Afghanistan eller Syria. 39 prosent av dem var under 18 år.

Hemmelige koder

En ny kampanje mot tvangsekteskap og sosial kontroll ble torsdag lansert på en konferanse i Oslo. Målet er å redde unge fra farlige «ferieturer» der foreldrene har en kriminell agenda. Tvangsekteskap er forbudt i Norge og en rekke andre land.

– Med brosjyrer i flysetene vil vi redde unge fra tvangsekteskap, sier Salman Sufi til Aftenposten.

Han er en fremtredende forkjemper for kvinners rettigheter i Pakistan. Nå har han innledet et samarbeid med den norskpakistanske organisasjonen DiaPraxis. Sammen ønsker de å samarbeide med flyselskaper i den såkalte SAARC-regionen – Pakistan, India, Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Maldivene, Nepal og Sri Lanka.

– Vi vil lansere nødlinjer i hvert land og i løpet av kort tid vil vi kontakte flyselskaper som flyr til disse landene: Emirates, Qatar Airways, PIA (Pakistan International Airlines), Air India og SriLankan Airlines.

Sufi vil at jenter og gutter som frykter tvangsekteskap, skal kunne finne brosjyrer i flysetene med telefonnummer til nødlinjer og en hemmelig kode.

– Hvis de oppgir denne koden i passkontrollen, skal de umiddelbart få hjelp. Hjemlandets ambassade skal bli kontaktet. Betjentene i passkontrollen må bli trent opp til å avdekke når unge er utsatt for tvang, sier Sufi, som understreker at brosjyrene bare er én metode.

Også flyverter kan læres opp til å hjelpe unge ved hjelp av koder som kan klistres på toaletter og andre steder.

Mor Teresa-pris

I Punjab-provinsen i Pakistan har Salman Sufi vært initiativtager til en rekke reformer og lovendringer for å beskytte kvinner mot vold og tvangsekteskap. Han var sentral i utformingen av loven Protection of Women Against Violence Act 2016, og i 2018 ble han tildelt Mor Teresa-prisen.

Parwin og døtrene rømte fra tvangsekteskap: Norske myndigheter viser til sharialover når hun nektes å få barna til Oslo

Sufi akter å legge press på flyselskapene.

– Hvis de ikke vil bli med på dette, vil vi sørge for massivt sosialt press. Jeg tror jo ikke at de ønsker å bidra til menneskehandel eller tvangsekteskap, og siden dette ikke handler om markedsføring, vil et samarbeid være bra for både passasjerer og flyselskapenes rykte.

Påvirker hverandre

Amna Wasim er leder og grunnlegger av norskpakistanske DiaPraxis, som satser på dialog for å forebygge og endre skadelige praksiser og negativ sosial kontroll både i Norge og Pakistan. Hun sier at transnasjonal innsats er nødvendig for å få til en endring.

– Det som skjer blant norskpakistanere i Norge, påvirker deres familier og nettverk i Pakistan, og omvendt. Med sosiale medier kan man i dag ha hyppigere og tettere kontakt med slekt og venner i Pakistan enn med venner og naboer i Norge, sier hun.

Ifølge en fersk Fafo-rapport oppgir 29 prosent av 16–17 år gamle jenter med pakistansk bakgrunn i Oslo og Akershus at de ikke får lov til å være sammen med gutter i fritiden uten voksne til stede.

Fakta: Tvangsekteskap er forbudt Straffeloven § 253: «Den som ved vold, frihetsberøvelse, annen straffbar eller urettmessig adferd eller utilbørlig press tvinger noen til å inngå ekteskap, straffes med fengsel inntil 6 år. På samme måte straffes den som ved å forlede eller på annen måte medvirker til at en person reiser til et annet land enn der personen er bosatt, med forsett om at personen der vil bli utsatt for en handling som nevnt i første ledd.»

Henter ektefeller

Amna Wasim peker på at henteekteskap er en årsak til at tvang og sosialt press i det pakistanske miljøet ikke har avtatt mer, til tross for lang botid i Norge.

– Mange henter fortsatt ektefelle i Pakistan, og de opplever press for å videreføre pakistanske tradisjoner gjennom ekteskapet i Norge. Vi vet at mange med pakistansk bakgrunn har store utfordringer med tvang. Det er viktig å få frem at gode krefter i miljøet er opptatt av å stoppe dette.