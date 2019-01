Siden politiet offentliggjorde informasjonen om at Anne-Elisabeth Hagen var antatt bortført, har det kommet inn hundrevis av tips. Totalt har politiet mottatt rundt 620 tips – flere av disse dreier seg om mulige skjulesteder både i Norge og i utlandet.

– Det går på ulike observasjoner, navngitte personer og hvem de to etterlyste personene fra videoovervåkingen er, sier politiinspektør Tommy Brøske i en pressemelding fra Øst politidistrikt.

Den 68 år gamle kvinnen har vært borte i over ti uker. Det er fremsatt alvorlige trusler og krav om løsepenger i kryptovaluta. Kvinnens ektemann, Tom Hagen, er på listen over landets rikeste personer.

Opptak fra ektemannens arbeidsplass

Forrige uke slapp politiet et videoopptak fra et overvåkingskamera ved Tom Hagens arbeidsplass, Futurumbygget. Her er det to fotgjengere som beveger seg utenfor bygget, samme dag som Anne-Elisabeth Hagen forsvant.

De to personene fra videoovervåkingen, som politiet torsdag publiserte, er fremdeles ikke identifisert.

– Vi er fortsatt svært interessert i tips om hvem de kan være, og hvordan de har kommet seg til Futurumbygget, sier Brøske.

76 dager siden siste sikre livstegn

Mandag har det gått 76 dager siden siste sikre livstegn fra Anne-Elisabeth Hagen. I løpet av den tidsperioden har politiet gjennomført grundige undersøkelser i ekteparets bolig i Sløraveien på Lørenskog. Politiet tro at 68-åringen ble tatt mens hun var på badet.

Det ble funnet en lapp med krav om løsepenger i kryptovaluta i huset, men det skal ikke ha vært tegn til innbrudd. Summen på kravet skal ifølge Aftenpostens opplysninger være på kryptovaluta tilsvarende ni millioner euro eller 88 millioner kroner.

I tillegg ble det oppdaget at familiens valp var innesperret i et rom i huset.

Mot slutten av forrige uke ble det klart at politiet nå vurderer å gjennomføre søk i vannet ved ekteparets bolig.

Anne-Elisabeth Hagen forsvant 31. august 2018. Siden politiet ble orientert om forsvinningen har saken blitt behandlet som en bortføringssak. Politiet har gjort grundige undersøkelser i boligen, men det har ikke lykkes dem å finne ut av hvem som kan ha bortført kvinnen.

Saken ble derfor offentliggjort i media, med håp om å få inn ytterligere tips og informasjon.

