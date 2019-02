Glatte veier flere steder i landet

På E6 ved Soknedalen i Trøndelag har to vogntog vært borti hverandre fredag morgen, noe som skaper trafikale problemer. Hendelsen førte ikke til personskade. På fylkesvei 705 ved Stugudal har en buss sklidd av veien og et vogntog står, melder Trøndelag politidistrikt på Twitter like før klokken 6.

– Vi oppfordrer alle til å ta det med ro i trafikken fra morgenen av. Mildværet som kommer gjør veiene svært glatte, skriver Trøndelag politidistrikt, som også skriver at de har varslet veitrafikksentralen og at entreprenører er ute og strør.

Vegtrafikksentralen Øst minner på Twitter om at Meteorologisk institutt har varslet om underkjølt regn i Hedmark og Oppland fredag morgen og formiddag.

– Det skaper vanskelige kjøreforhold. Senk farten og hold god avstand, skriver de påTwitter.

(©NTB)