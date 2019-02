Klokken 04.40 ringte kvinnens sønn og forklarte at hun lå livstruende skadet i familiens leilighet i Dragonstien på Ellingsrudåsen i Oslo.

AMK (ambulansesentralen) varslet så politiet.

Én time senere ble kvinnen erklært død på stedet.

Per Annar Holm

Sønnen siktet for drapet

Sønnen, som politiet forteller er i 30-årene, er pågrepet og siktet for drapet.

– Siktede ventet i leiligheten til politiet kom. Den første patruljen var fremme etter seks-syv minutter, rett før ambulansen. Én time senere ble kvinnen erklært død på stedet, sier politioverbetjent Anne Alræk Solem.

Etter pågripelsen ble siktede kjørt i arrest for sikring av spor og blodprøver.

– Jeg så at politiet førte ut en mann som hadde på seg en sånn hvit drakt, forteller en nabo til Aftenposten.

Det er rutine at politiet ber pågrepne i alvorlige voldssaker ta på seg en tynn kjeledresslignende drakt. Dette gjør man for at ikke spor på den pågrepnes klær skal bli ødelagt.

Den pågrepne sønnen er ikke kjent av politiet fra før.

Politiet vil forsøke et avhør senere onsdag. Dette vil avgjøre om politiet skal be om en prejudisiell observasjon.

Det er uklart hvordan siktede stiller seg til spørsmålet om straffskyld.

Hans O. Torgersen

Kvinnen erklært død på stedet

Avdøde kom til Norge for mange år siden etter at hun giftet seg med en norsk mann. Sammen har de to voksne sønner.

Den yngste bodde hjemme sammen med foreldrene i en av de største leilighetene i borettslaget, mens eldstemann bor i en leilighet nærmere Oslo sentrum.

Mannen til avdøde har hatt utfordringer med helsen, og har derfor ikke bodd hjemme den siste tiden, forteller naboer til Aftenposten.

Varetektsfengsles torsdag

Politiet vil foreløpig ikke si noe om et våpen kan ha blitt brukt da hendelsen skjedde.

Siktede vil bli fremstil for varetektsfengsling i Oslo tingrett torsdag.

Han har fått oppnevnt advokat Solveig Høgtun hos Advokatfirmaet Elden som forsvarer.

– Jeg har ennå ikke fått snakket med klienten, men vil bistå ham under avhør, sier Høgtun.

Politiadvokat Børge Enoksen blir møtende aktor.

Aftenposten kommer tilbake med mer.