Politiet fikk skarp bombe i posten: – Vi anser dette som et angrep med stort skadepotensial

– Vi anser dette som et angrep med stort skadepotensial, sa politimester Jon Steven Hasseldal i Øst politidistrikt under en direktesendt pressekonferanse på politihuset i Ski torsdag klokken 13.

Hasseldal sier til Aftenposten at det er stor sannsynlighet for at noen hadde mistet livet dersom bomben hadde detonert.

Politimesteren omtalte eksplosivet som et såkalt IED. Dette er en improvisert bombe.

– Det var en improvisert sprengladning, en reell bombe som hadde til hensikt å gjøre skade på mennesker, sa Hasseldal.

Har ingen mistenkte – PST orientert

Kripos er nå koblet inn i etterforskningen av saken, og Øst politidistrikt opplyser at de har satt ned en stor etterforskningsgruppe. Politimesteren opplyser at de ikke har noen mistenkte.

«Vi bistår med tekniske undersøkelser av innholdet i pakken. Kriminalteknisk avdeling gjør undersøkelsene», skriver Axel Wilhelm Due, kommunikasjonsrådgiver i Kripos, i en SMS til Aftenposten.

Politiet er tilbakeholdne med å gi detaljer om sprengladningen og vil ikke si noe som helst om type sprengstoff, mengde, utløsermekanisme eller andre tekniske forhold.

PST bekrefter overfor Aftenposten at de er «rutinemessig orientert» om bombefunnet, men de vil ikke si noe utover dette.

Justis- og beredskapsdepartementet henviser til politiet for kommentar, opplyser kommunikasjonsrådgiver Andreas Bondevik.

Sendt som pakke, kom med postbudet

Det var ved 8-tiden onsdag en pakke med en mistenkelig gjenstand ankom postmottaket på politihuset i Ski, som er hovedkvarteret til Øst politidistrikt.

Pakken var adressert til politiet, uten at det var oppgitt noen navngitt person, opplyser politimester Hasseldal. Pakken ble sendt som ordinær post og levert av et postbud.

Da forsendelsen skulle åpnes like før klokken 9, fattet personalet på postmottaket mistanke til hva innholdet kunne være.

– Det var en pakke som man syntes var litt rar. Da man forsøkte å åpne den, så man at det var noe som ikke stemte. Man varslet da i henhold til våre rutiner, forteller Hasseldal.

Dermed ble politiets bombegruppe tilkalt.

– Dette dreier seg om en svært alvorlig straffbar handling, sier politiadvokat Bjørn Thune.

– Et angrep på demokratiet

– Politiet er satt til å bevare demokratiet og samfunnet. Når man da velger å angripe politiet, er det et angrep på demokratiet, sier politimester Hasseldal.

– Hvordan går det med dem som håndterte pakken?

– De er naturlig nok preget. De er sivilt ansatte som ikke har politiutdanning. Personalet har vært i debrief og terapi i hele dag, og man jobber med å ta vare på hverandre, svarer politimesteren.

Freddie Larsen / NTB scanpix

Kundemottaket på politihuset ble evakuert, og området ble sperret av litt over klokken 9 onsdag formiddag. Politiets bombegruppe ble tilkalt. Klokken 13.30 ble pakken beskutt, uten at den detonerte.

– Bombegruppen har tatt med seg deler av pakken for videre undersøkelser, og sperring og evakuering er nå opphevet, opplyste Øst politidistrikt onsdag ettermiddag.

Omtrent halve politihuset i den delen hvor kundemottaket befinner seg, var avsperret mens aksjonen pågikk.

Saken oppdateres