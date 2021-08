Koronavaksine: USA skal gi en tredje dose. Er det aktuelt i Norge?

USA vil snart tilby en tredje vaksinedose til innbyggerne. Men effekten av det vet vi for lite om, ifølge Folkehelseinstituttet (FHI).

USA vil ifølge blant andre Washington Post tilby innbyggerne en tredje «boosterdose» mot koronaviruset. Det kommer ikke i Norge med det første.

18. aug. 2021 13:26 Sist oppdatert 9 minutter siden

Onsdag ettermiddag ble det bekreftet: Fra 20.september kan alle amerikanere få mulighet til å ta en tredje vaksinerdose.

Både Washington Post og The New York Times har tidligere skrevet at dette kan skje.