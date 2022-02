To personer knivstukket i Ski

En gjerningsmann er isolert, men ikke pågrepet, opplyser politiet.

16. feb. 2022 20:54 Sist oppdatert 6 minutter siden

To personer er knivstukket i Nordbyveien i Ski, skriver politiet på Twitter. De to knivstukne er begge i slutten av tenårene, opplyser politiet til VG.

En av dem er alvorlig skadet og er fløyet til Ullevål sykehus i luftambulanse. Den andre personen ble sendt med ambulanse til Ahus i Lørenskog.

Like før klokken 21 onsdag kveld forteller politiet at de har isolert en person de antar er gjerningsmannen i leiligheten hans.

– Det pågår nå en situasjon som er litt krevende for oss. Vi prøver å få kontakt med ham og ta hånd om han på best mulig måte, sier innsatsleder Arild Skarø i Øst Politidistrikt til pressen.

Skarø sier at det foreløpig ikke er noe dramatikk og at de har god kontroll. Det ikke er noe risiko for andre beboere i området.

Politiet tror mannen fortsatt kan være bevæpnet med kniv.

Knivstikkingen har ifølge politiet skjedd utendørs i Nordbyveien ved Esso-stasjonen.

– Vi kjenner foreløpig ikke omstendighetene her, men jobber med å innhente vitneforklaringer, sier operasjonslederen.

Politiet fikk melding om knivstikkingen 19.18.

De anmoder publikum og presse om å holde avstand fra området, skriver de på Twitter.