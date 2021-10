Norge Stortingets pendlerboliger Statsministerens kontor kan ha brutt loven i årevis: Lot politikere bo på leilighetshotell – droppet anbudsrunde

Siden 2009 har Statsministerens kontor kjøpt overnatting til regjeringspolitikere av et leilighetshotell. Måten det har skjedd på, kan være i strid med lov og regelverk.

Statsministerens kontor (SMK) har i mange år kjøpt overnatting til statsråder og andre regjeringspolitikere i Oslo i det private markedet. Dette kommer i tillegg til bruken av regjeringsleiligheter som staten allerede eier.

En tidligere leder ved SMK er nå siktet for grov økonomisk utroskap etter at han skal ha disponert en av de innleide leilighetene selv og latt SMK betale for det.