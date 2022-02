Endelig er kreften over. Men hvorfor er det så slitsomt å komme tilbake på jobb?

For Kirsten Haneborg (42) ble en mentor nøkkelen tilbake til arbeidslivet etter kreft. Samtalene med ham fikk henne til å forstå at små skritt ikke var et nederlag, men tvert imot fremskritt.

Lysten og motivasjonen var der. Likevel strevde Kirsten Haneborg med å komme tilbake på jobb etter en tøff kreftbehandling.

Ikke alle som har overlevd kreft kommer tilbake i jobb.

Ca. 40 prosent av kreftpasientene i Norge er i arbeidsfør alder (20–59 år). 71 prosent overlever mer enn 5 år etter behandling. Men i underkant av 20 prosent av det som kalles «kreftoverlevere» er ikke i jobb ti år etter at de fikk sykdommen.