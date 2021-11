Regjeringen gir grønt lys til koronapass og rødt lys til håndhilsing

Justisministeren og helseministeren orienterer om koronasituasjonen fredag.

19. nov. 2021 10:35 Sist oppdatert nå nettopp

Dropp håndtrykket, er helseministerens bønn fredag. Ingvild Kjerkol (Ap) ber nordmenn slutte å hilse på hverandre og gå tilbake til å møte hverandre med albue mot albue, nikk og smil.

Det er ett av flere klare smitteverntiltak fra regjeringen på fredagens pressekonferanse:

Kommuner får tillatelse til å innføre koronasertifikat for personer over 16 år.

Det blir strengere innreisekontroll ved grensen. Alle må registrere seg når de reiser inn, også nordmenn.

Folk oppfordres til å bli flinkere til å holde seg hjemme når de er syke.

Kommunene oppfordres til å gi alle over 65 år oppfriskningsdose av vaksinen.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) på fredagens pressekonferanse.

Åpner for koronapass

Kommuner med smitteverntiltak kan nå ta i bruk koronasertifikat, sier Kjerkol. De vil vedta en forskrift i løpet av dagen som skal gjøre det mulig om kommunene vil.

Med koronapass må man vise gyldig pass på mobilen for å komme inn på arrangementer og utesteder. Koronapasset er grønt hvis du har tatt vaksinen, eller at du har hatt sykdommen eller er testet nylig. Det kan også bli aktuelt for idrettsarrangementer, kinoer og teater.

Det skal sikre at utelivet kan være åpent selv når det er høyt smittetrykk. Myndighetene vil gjøre det for å unngå å stenge ned, innføre krav om avstand og å begrense antall personer som kan samles.

– Koronasertifikat vil ivareta hensynet til næringslivet, privatpersoner og religionsfrihet og gjøre tiltakene mindre inngripende, sier Kjerkol. Hun håper tiltakene vil lette presset på helseinstitusjonene.

Strengere grensekontroll

Regjeringen vil innføre strengere kontrollkrav ved innreise til Norge. De har også besluttet å åpne for innreise for den siste gruppen som har vært utestengt fra å reise inn til Norge. Kontrollen skjerpes fra 26. november. Fra da må man registrere seg også om man er norsk. Innreisende må vise frem koronapass dersom politiet ber om det.

Det opplyser justisminister Emilie Enger Mehl.

Også Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg og assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad er til stede på pressekonferansen.

Regjeringen viderefører også ordningen med karantenehotell. De viderefører krav om innreisekarantene for uvaksinerte fra røde og mørkerøde land innen EØS, Schengen, Storbritannia og alle tredjeland.

– Koronasituasjonen er uoversiktlig og usikker i mange land, sier helseminister Ingvild Kjerkol.

Kan utestenge

Det har vært omdiskutert om Norge skal følge etter Sverige og Danmark og andre land og innføre koronapass.

Ordningen med koronapass har fått motstand fra lokale myndigheter i både Oslo og Bergen. Helseministerens kommentar til det er at ordningen er frivillig for kommunene.

– Man vurderer lokalt om man ønsker å ta dette i bruk, sier Kjerkol

Allerede har Tromsø varslet at de vil innføre det i løpet av helgen, men har utsatt tiltaket.

Enkelte fagmiljøer har stilt spørsmål ved om dette bryter med prinsipper om personvern og personlig frihet. Storbritannia har lagt ordningen på vent av den grunn.

Samtidig ses den på som et bedre alternativ enn nedstenging. Flere europeiske land må man vise koronapass på restauranter og arrangementer, blant annet i Sverige og Danmark.

Høyres Tone W. Trøen kritiserte torsdag regjeringen for å bruke for lang tid med å få på plass en koronastrategi.

Stortinget ga regjeringen tillatelse til å innføre tiltaket da strengere koronarestriksjoner gjaldt.