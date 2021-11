Regjeringen varsler pressekonferanse – se den her

Trolig blir koronapass tema på dagens pressekonferanse.

Regjeringen har pressekonferanse fredag klokken 11. Trolig vil det handle om innføringen av koronapass. Statsminister Jonas Gahr Støre har varslet at bruk av koronasertifikat vil være klart i løpet av uken.

Justisminister Emilie Enger Mehl og helseminister Ingvild Kjerkol er til stede. Det er også Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg og assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Hvis koronapass blir innført som et tiltak, kan man måtte vise gyldig pass på mobilen for å komme inn på arrangementer og utesteder. Koronapasset er grønt hvis du har tatt vaksinen, eller at du har hatt sykdommen eller er testet nylig. Det kan også bli aktuelt for idrettsarrangementer, kinoer og teater.

Det skal sikre at utelivet kan være åpent selv når det er høyt smittetrykk. Myndighetene vil gjøre det for å unngå å stenge ned, innføre krav om avstand og å begrense antall personer som kan samles.

Kritikk fra Høyre

Tiltaket skal foreløpig gjelde for kommuner, men kan også bli et nasjonalt tiltak.

Høyres Tone W. Trøen kritiserte torsdag regjeringen for å bruke for lang tid med å få på plass en koronastrategi. Hun ba regjeringen få på plass en plan for koronasertifikatene så raskt som mulig.

Allerede har Tromsø varslet at de vil innføre det i løpet av helgen, men har utsatt tiltaket.

Kan utestenge

Ordningen med koronapass betyr at de uten gyldig pass ikke får komme inn på arrangementer og utesteder. Stortinget ga regjeringen tillatelse til å innføre tiltaket da strengere koronarestriksjoner gjaldt.

Enkelte fagmiljøer har stilt spørsmål ved om dette bryter med prinsipper om personvern og personlig frihet. Storbritannia har lagt ordningen på vent av den grunn.

Samtidig ses den på som et bedre alternativ enn nedstenging. Flere europeiske land må man vise koronapass på restauranter og arrangementer, blant annet i Sverige og Danmark.