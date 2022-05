Aftenposten og Bergens Tidende deler Den store journalistprisen

2. mars 2022 gikk Aps nestleder Hadia Tajik av som arbeids- og inkluderingsminister. VG hadde da avslørt at hun fikk skattefri pendlerbolig i 2006 etter å ha levert en leiekontrakt hun aldri brukte, for å dokumentere at hun hadde boligutgifter. Dagbladet avslørte at Tajik har eid to boliger i samme tidsrom som hun hadde gratis pendlerbolig. Aftenposten avslørte at det er uklart om Tajik hadde krav på pendlerbolig gjennom tre måneder i 2019.