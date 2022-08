Nikka (105) møtte Kong Harald (85): – Det gjør godt å trimme litt

Da Nikkoline «Nikka» Grønning (105) fikk kongens fortjenestemedalje i mars orket hun ikke dra til Slottet. I dag kom kongen på besøk til henne, på kongeparets første fylkestur siden pandemien.

Nikoline «Nikka» Grønning er en av landets eldste mottagere av fortjenestemedaljen. Hun inviterte kongen til hjembygda.

21 minutter siden

I jordbærbygda Valldal i Møre og Romsdal hadde nesten alle de 2600 innbyggerne møtt frem på kaia. I strålende sol tok de imot kongen og dronningen på deres første offisielle besøk til kommunen.

– Denne delen av landet vårt er noe av det vakreste og mest dramatiske vi har – og Kongen og jeg er takknemlige for å være her, sa dronning Sonja i sin tale.

Kongeparets fylkestur til fem kommuner i Møre og Romsdal er blitt utsatt i to år på grunn av pandemien.

Kongeskipet Norge er kongeparets base på fylkesturen, og reisen går videre til Sykkylven tirsdag, Vanylven og Sande onsdag og Hareid torsdag.

Beveget dronning

Kongeskipet seilte inn Storfjorden omkranset av høye fjell og grønne daler. Det har vært en regntung sommer for sunnmøringene så det fine været skapte en fin ramme der kongeparet ble møtt med flagg, hurrarop og korpsmusikk.

Dronning Sonja kjenner området godt fra før, hun fortalte fra flere av fotturene hun har gått og besøk på den høytliggende fjellgården Skrenakken. Det gjorde inntrykk på dronningen å være tilbake i den mektige naturen.

– Det kjennes her inne, sa en tydelig rørt dronning og tok seg til brystet da hun talte til innbyggerne i Fjord kommune på Syltetorget.

Kongeparet skulle egentlig vært på fylkestur til Sunnmøre i 2020. I dag ble de møtt av barnehage- og skolebarn i kommunen.

Inviterte kongen

På første rad i publikum ventet Nikoline «Nikka» Grønning (105) og tre andre mottagere av kongens fortjenestemedalje. Grønning fikk utmerkelsen i mars for sin innsats for formidling av tradisjonell matkultur i en årrekke.

Bakstekona er en de eldste som har fått utmerkelsen, men hun orket ikke ta turen til Slottet. I stedet sa hun til NRK i våres at hun håpet kong Harald ville besøke henne.

Og i dag fikk hun ønsket oppfylt. Kong Harald (85) hilste på Grønning som fortalte om sin alder og skrøt av været.

– Det var stas at han kom til oss da, sa Grønning til Aftenposten etter møtet.

– Jeg syns han var som et ganske vanlig menneske.

Nikka Grønning syns det var stas å møte kongen på hjemmebane.

– Driftig sunnmøring

Kongeparet startet med fylkesreiser i 1969 som kronprinspar. Målet med reisene er å bli kjent med eget land og møte folk der de bor.

Under dagens besøk i Fjord kommune sa dronningen at hun var imponert over driftige sunnmøringer.

– Sunnmøringen ser muligheter der andre ser hindringer. Kongen og jeg er imponert over næringslivet i kommunen deres – fra en blomstrende turisme, innovative nysatsinger i for eksempel fiskeoppdrett, eller et verdenskjent hotell på stolper – og selvsagt landbruket.

Stolene som kongeparet satt i er produsert i kommunen og dekorert med kommunevåpenet. Jordbær fra Valldal og iskrem laget av geitemelk falt også i smak hos kongeparet.

Kongeparet fikk smake jordbær, iskrem og røkelaks fra lokale produsenter i området.

– Lurt å trimme

Nikka Grønning som fyller 106 år i desember opplevde kongen som sprek ved dagens besøk, selv om han støtter seg til krykker.

Det er kongens første reise etter at han tidligere i august var innlagt ved Rikshospitalet med en infeksjon.

Grønnings råd til kongen for fortsatt god helse, og et langt liv er jevnlig trim.

Selv har hun vært på lange turer med sønnen sin for å holde seg i form.

– Jeg har vært flink å trimme, ellers hadde jeg nok hatt mer vondt. Det gjør godt å trimme. Ellers så stivner du til, sier hun til Aftenposten.