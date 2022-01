FHI: Mange hundre tusen vil bli koronasmittet i vinter

Folkehelseinstituttet venter en kraftig vinterbølge med omikron som det ikke er mulig å stoppe. Samtidig gir varianten færre tilfeller av alvorlig sykdom.

Direktør i FHI Camilla Stoltenberg på en pressekonferanse om koronasituasjonen. Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Folkehelseinstituttet venter en betydelig vinterbølge av pandemien i Norge i januar – mars. Mange hundre tusen vil bli smittet. En omikrondrevet vinterbølge er ikke mulig å stoppe, men det kan være mulig å dempe toppen av den, skriver FHI i sin siste risikovurdering.

Der oppsummeres det at det vil kreve svært sterke kontaktreduserende tiltak å slå ned denne vinterbølgen.

– Bølgen kan vokse igjen så snart tiltakene fjernes. Håndteringen gjennom vinterbølgen dreier seg derfor om å bremse epidemien – med minst mulig inngripende tiltak – sånn at den samtidige sykdomsbyrden og belastningen på helsetjenesten og samfunnet ikke blir utålelig, skriver FHI.

Under 150 respiratorpasienter

Samtidig vurderer FHI at antall pasienter på respiratorbehandling ikke vil øke til over 150 samtidig.

– Vinterbølgen i januar – mars vil medføre færre enn 50.000 nye smittede pr. dag, mindre enn 5 prosent av befolkningen smittet samtidig, færre enn 200 nye sykehusinnleggelser pr. dag og færre enn 150 samtidig under respiratorbehandling, skriver FHI, som understreker at det er stor usikkerhet knyttet til anslagene, og at de kan bli påvirket av endringer i tiltak.

I dag er 264 innlagte på norske sykehus, hvorav 80 på intensivavdeling. Av dem får 61 respiratorbehandling.

Betydelig mindre sykdomsrisiko

FHI slår i sin siste vurdering fast at omikronvarianten gir betydelig mindre risiko enn deltavarianten for alvorlig sykdomsforløp hos de smittede, iallfall hvis de er vaksinert. Men samtidig understrekes det at omikronvarianten har betydelig større spredningsevne.

Det konkluderes med at det ikke er mulig å stoppe en omikrondrevet vinterbølge, men at det kan være mulig å dempe toppen av den.

– Konsekvensene av en slik vinterbølge er særlig økt sykdomsbyrde, økt sykefravær i samfunnet og økt belastning på helsetjenestene, skriver FHI.