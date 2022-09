Norge Totalforsvar Krigen ville vært tapt uten Ukrainas sivile. Nå ønsker forskere å stressteste Norges forsvarsevne.

Uten det sivile samfunnets innsats ville Russland herjet med Ukraina. Men Ukraina var godt forberedt. Er Norge det? Ekspertenes dom er nådeløs.

17 minutter siden

Da Russland overfalt Ukraina 24. februar, møtte de ikke bare militær motstand. Et helt samfunn sto imot. Med en styrke som sjokkerte angriperne.

Ukrainerne sørget for at matforsyninger, transport, telefoner, banktjenester, sosiale medier og levering av strøm, vann og varme fortsatte å fungere. For de aller fleste.

Ukraina viste at de hadde et totalforsvar.

Det virker fortsatt.

Våre forskere har reist spørsmålet: Ville Norge taklet det samme? Om vi ble utsatt for russisk aggresjon?

Svaret deres er et absolutt nei.

Så hvorfor var Ukraina forberedt?

Hva gjorde de?

Hvorfor er ikke Norge forberedt?

Hva bør vi gjøre for å forberede oss?

For krisen kommer. Det garanterer eksperter ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).