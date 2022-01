Statnett: Tilgangen på strøm i vinter er «trygg»

Det er lite vann i kraftmagasinene. Statnett melder likevel at det blir nok strøm, gitt at vinteren blir normal.

Slik det ser ut nå, er det ikke fare for kraftmangel i vinter, melder Statnett.

18. jan. 2022

«Fyllingsgraden i kraftmagasinene er lavere enn vanlig, men Statnett vurderer fortsatt at tilgangen på kraft er trygg gjennom vinteren.»

Det skriver Statnett i en pressemelding tirsdag. Statnett har ansvaret for det norske kraftsystemet og driver høyspentnettet og kablene til utlandet.

– Selv om det er lavere fyllingsgrad i kraftmagasinene enn normalt, ser vi altså at både tilgangen på vann i magasinene og tilgangen på kraft fra andre kilder er god nok til at vi ikke er bekymret for forsyningen gjennom vinteren nå, sier Peer Olav Østli, som er konserndirektør for systemdrift i Statnett.

Statnetts ansvar er å vurdere kraftsituasjonen fortløpende. Dersom vurderingen er at det er for lite vann i magasinene, skal selskapet varsle markedet.

Dette skjer gjennom å varsle ulike grader av «stram» eller «anstrengt» kraftsituasjon.

Produsentene sprer vannet

Statnett legger til grunn at kraftprisene signaliserer til produsentene at det er penger å tjene senere på vinteren. Det skal ikke lønne seg å tømme magasinene for vann for tidlig.

– Den enkelte kraftprodusent disponerer vannet i magasinene, og vi forutsetter at dette gjøres på en måte som sikrer tilgang på vann gjennom hele vinteren, sier Østli.

Statnett tar forbehold

Men Statnett tar forbehold om overraskelser. Det kan påvirke Statnetts vurderinger utover vinteren, og i pressemeldingen ramser Statnett opp farene:

«Lengre perioder med kaldt vær, utviklingen i gasspriser og sen snøsmelting er eksempler på forhold som vil kunne føre til unormalt høye priser og behov for import for å forsyne kraftsystemet i Norge.

– Dersom vi får perioder med uvanlig kaldt vær, vil vi måtte revurdere situasjonen. Det samme gjelder også dersom vi på andre måter får redusert tilgangen på kraft fra områdene rundt oss, sier Østli i Statnett.

Statnett fremsnakker kablene til utlandet i tilfelle det blir kraftmangel i Norge: «Samtidig er god tilgang på forbindelsene en forutsetning dersom det er behov for mer import for å dekke forsyningen i Norge.»