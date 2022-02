Fredag 26. november i fjor er over 200 personer samlet til julebord på Louise Restaurant & Bar. I løpet av kvelden strømmer det flere mennesker inn i nattklubben. Til sammen 145 personer blir denne kvelden koronasmittet på Aker brygge. Norge har fått merke hvor smittsom omikron er. Noen dager etterpå er nærmere 500 personer samlet til konferanse på Sundvolden Hotell utenfor Hønefoss. Da gjestene forsyner seg av en felles buffet, er det omikronsmitte løs på hotellet. I dagene etter konferansen går smittealarmen i flere kommuner. Hundrevis av gjester blir kontaktet og testet... Men det fryktede utbruddet uteblir. Etter en uke kan hotelleier Tord Moe Laeskogen puste lettet ut: Det fryktede omikronviruset har kun smittet fire gjester. Kan disse mystiske boksene være årsaken til at omikronviruset ikke smittet flere? Fagfolk er imidlertid usikre på hvor effektive og trygge slike moderne luftrensere er. Norge Koronaviruset Hva var det som stoppet omikronsmitten på Sundvollen?

9. feb. 2022 20:59 Sist oppdatert nå nettopp

– Det var nok den der som reddet oss den dagen, sier Tord Moe Laeskogen og peker på en kvadratisk boks mellom ventilasjonsrørene oppunder taket.

– Boksen har noen stavrør som sender ut negativt ladede ioner nær luftutblåsningen. Når de treffer noe, mister det effekten sin, hevder hotelleieren.

Han står rett ved kjøkkeninngangen, noen meter unna der konferansehotellet setter frem lunsj-buffeten. Her befant det seg over 500 sultne konferansegjester i slutten av november.

– Den gruppen som hadde en smittet person, kom en halvtime før de andre gruppene, forteller hotelleieren.

Fakta Hva er negativt ladede ioner? Ionisering er en prosess som baserer seg på at motsetninger tiltrekker hverandre. Et ion er en eller flere atomer som har tatt opp eller avgitt elektroner. Et ion er dermed alltid en elektrisk ladning, enten negativ eller positiv. – Dersom man utsetter luft for svært høy spenning, vil molekyler kunne bli ladet opp til ioner. Dette prinsippet utnyttes i elektrostatiske luftrensere, ved at partikler først gis en ladning og deretter fanges opp på et gitter med motsatt ladning, før det hele kjøres gjennom et aktivt kullfilter for å fange reaksjonsprodukter, forklarer seniorforsker i Sintef, Sverre B. Holøs. Det finnes også luftrensere som sender ut negativt ladede partikler – ioner. Amerikanske myndigheter skriver at produsenter viser til forsøk som dokumenterer at prosessen bidrar til å fjerne virus i luft eller eliminerer smitte på overflater. Men EPA, det amerikanske miljøvernbyrået, slår også fast at dette er en nyutviklet teknologi og at det er gjort få undersøkelser av effekten utenfor laboratorier. Prosessen kan også skape ozon og andre potensielt skadelige og irriterende forbindelser i luften. Det er derfor viktig å bruke produkter med sertifisert for nullutslipp av ozon, skriver EPA. Vis mer

Mystisk boks i taket. Den sender ut negativt ladede ioner ved friskluftuttaket i restauranten på Sundvolden. Hotelleier Tord Moe Laeskogen mener slike elektriske partikler binder og uskadeliggjør virus.

Fryktet massesmitte

Blant konferansegjestene var det opp mot 100 ansatte fra Lier kommune. Noen dager etter ble det oppdaget omikronsmitte hos én deltager.

Kommuneoverlege Ingrid Bjerring fryktet det verste. Det var da blitt kjent at den nye omikronvarianten hadde smittet 145 personer på Louise Restaurant og Bar. 73 prosent av deltagerne på et firmajulebord ble smittet.

Bjerring så for seg stengte skoler og krise i Liers helsevesen. På forhånd hadde de gjort en vurdering om de skulle gjennomføre konferansen for kommunens ansatte.

– Hvorfor sa jeg at de kunne ha det konferansemøtet fysisk, var min første tanke. Dette hadde potensielt store konsekvenser for både skole og helsevesen. Vi satte alle kluter til for å spore opp smitte, forteller hun.

Både foran julebordet og konferansen på Sundvolden tok deltagerne en hurtigtest, uten at det fanget opp viruset.

– Deltagerne hadde sittet i grupper og holdt en meter avstand. Der de hadde tettest kontakt, var under lunsjen, forteller Bjerring.

Alle ansatte som hadde vært på seminaret, ble kontaktet og PCR-testet i ekspressfart. Skolen der den ene smittede jobbet, ble stengt i frykt for videresmitte. En uke etter konferansen kom svaret:

Kun fire personer var smittet.

– Jeg ble veldig overrasket – og glad for at det ikke ble en massespredning. Det er litt bittert at vi ikke klarte å finne kilden. Vi trodde først den skulle være internt hos oss, men jeg deduserte meg frem til at smitten sannsynligvis måtte kommet på Sundvolden, sier Bjerring i dag.

Det ble kun oppdaget én annen smittet fra hotellet, men dette var deltavarianten, og vedkommende var smittet et annet sted.

Hvorfor ble så få smittet? Hotelleieren mener han har svaret.