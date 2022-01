Gunnveig Grødeland i nettmøte: Friske barn under 12 år trenger ikke å ta koronavaksine

Hvem bør ta boosterdose? Og hvor farlig er det egentlig å bli smittet av omikronvarianten? Vaksineforsker Gunnveig Grødeland har svart på Aftenposten-lesernes spørsmål.

27. jan. 2022 15:51 Sist oppdatert nå nettopp

Bør friske barn under 12 år ta koronavaksine? Hva med dose tre for dem under 45?

Grødeland er overrasket over hvor mange under 45 år som har tatt dose tre. Og hun lurer på om mange foreldre vil oppfatte tilbudet til barn som en anbefaling.

Torsdag var vaksineforskeren til stede i Aftenpostens redaksjon. Hun svarte på mange spørsmål fra leserne. Her er noen av de klokkeklare svarene som ble gitt:

Om vaksiner til barn

Spørsmål: Hvilken risiko løper friske barn (5-11 åringer) med å bli vaksinert? Det er blitt fremhevet at de færreste blir alvorlig syke av covid, og at man ikke vet nok om bivirkninger/langtidsvirkningen av vaksine. Vil likevel ikke fordelene for den enkelte være større enn ulempene?

Grødeland: Den største risikoen er hjerte- eller hjerteposebetennelse. Dette er jo ikke dødelig, men dramatisk nok for de som gjennomgår det. Ellers vil jo vaksinene i en del kunne gi milde bivirkninger som typisk går over etter et par dager (f.eks. smerter på stikksted, feber, osv.). Jeg mener likevel at vaksine for de fleste barn er unødvendig, fordi barn sjelden får noe særlig sykdom i det hele tatt når de blir smittet. Smitte gir også bedre beskyttelse mot ulike varianter enn vaksinen, fordi vaksinen er spesifikt utviklet mot det opprinnelige viruset fra Wuhan. Smitte gir responser som vil beskytte en del mot alle varianter av sars-cov-2.

Om vaksine og graviditet

Spørsmål: Jeg er gravid (2. trimester). Jeg jobber som lærer og det er mye smitte i klassen. Jeg har to vaksinedoser, og skal snart ta en tredje dose. Er det slik at det ikke er noen betydelig høy risiko for alvorlige konsekvenser for hverken meg eller fosteret dersom jeg blir smittet? Kan man ta vaksine gjennom hele graviditeten eller kommer det an på hvilket trimester man er i?

Grødeland: Såfremt du er frisk har du i utgangspunktet lav sannsynlighet for alvorlig sykdom etter to vaksinedoser. Det er noe mer sykehusinnleggelser blant gravide enn andre, men dette er typisk fordi de fysiske endringene forbundet med graviditeten gjør deg mer tungpustet osv. i utgangspunktet. Den tredje dosen vil kunne gi noe økt beskyttelse mot mild sykdom i noen måneder, men jeg hadde pratet med fastlege om å ta tredje dose og tidspunkt for denne.

Om unge voksne

Spørsmål: Jeg er 19 år. Burde jeg ta dose 3?

Grødeland: Om du ellers er frisk, nei.

Spørsmål: Mange under 45 ønsker å reise til utlandet. Bør de ta vaksine nr. tre av den grunn?

Grødeland: Det er jo et valg man bør ta. Jeg tenker det første spørsmålet er når man har tenkt å reise til utlandet. Om det er til sommeren kan man jo vente en stund å se om ikke EU etter hvert også går inn for de samme anbefalingene for vaksinering som FHI.

Om smitte og beskyttelse

Spørsmål: Folkehelseinstituttet skriver at det er bedre å bli smittet når man har en fersk 3. dose enn senere. Bør man aktivt oppsøke smitte når man nylig har fått 3. dose?

Grødeland: Jeg ville ikke aktivt ha oppsøkt smitte fordi også mild sykdom (som man kan få uansett hvor mange doser man har) kan være forbundet med en del ubehag. Det sagt, vil smitte faktisk forbedre din fremtidige beskyttelse mot nye varianter av sars-cov-2, så med vaksine pluss smitte har du et bedre utgangspunkt for fremtiden.

Om varigheten av vaksinen

Spørsmål: Hvor lenge varer boosterdosen og blir det en fjerde dose for risikogruppene?

Grødeland: Basert på det vi vet i dag regner jeg med at effekten av den tredje dosen vil vare 3–4 måneder. Jeg forventer at eldre og risikogrupper fremover vil tilbys vaksine årlig for å gi en god beskyttelse gjennom vintermånedene.

For de aller mest utsatte risikogruppene med supprimert immunforsvar har en del av disse allerede fått tilbud om en fjerde dose. Det er viktig for disse.

Spørsmål: Hvor godt beskyttet er man ved kun to vaksineringer?

Grødeland: Såfremt man er frisk voksen er man godt beskyttet mot alvorlig sykdom etter to vaksineringer. Er man eldre eller i risikogruppe vil det være viktig med tredje dose for å sikre god effekt også mot alvorlig sykdom. Den tredje dosen gir også økt beskyttelse mot mild sykdom, men vaksinene vi bruker nå beskytter ikke noe særlig mot smitte.