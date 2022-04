Disse står klare til å bistå deg i påsken

1. Ekstra klær

Hvis det blåser opp, blir en lang stopp, eller ufrivillig overnatting utendørs, er det som et minimum behov for vindtett jakke med hette, vindbukse, tørr undertrøye, tørt sokkeskift, og en varm, tykk genser eller jakke.

2. Niste og drikke

Ta med rikelig slik at du har til både lunsj og mellommåltid som kan hjelpe deg og turkameratene dine gjennom uforutsette forsinkelser. En flaske med lunken drikke, og en termos med varm drikke trengs for en hel dag ute i fjellet.

3. Solbriller og solkrem

Mye av forberedelsene til tur i fjellet handler om å ruste seg for uvær, men det lurt å forberede seg på godt vær også, så unngår du å bli snøblind og solbrent.

4. Ligge-/ sitteunderlag

Det er stort varmetap om man sitter eller blir liggende i snø. Et liggeunderlag vil avhjelpe om det skulle skje en skade og person må legges ned.

5. Kart og kompass

Ikke alle steder har mobil-/el nettdekning. Ha alltid med kart og kompass, selv om du mener du er godt kjent i turområdet. Bruk gjerne elektroniske hjelpemidler som forteller deg hvor du er og hvor du ferdes, men vær obs på faren ved dårlig dekning og for lav batterikapasitet ved kaldt vær.

6. Førstehjelpsutstyr

De vanligste skadene i påsken er brudd og forstuinger, sår og kutt. Ta derfor med sårrensevæske, forbindingsmateriell, plaster og trekanttørkle. Trekanttørkleet er fint til å legge armen i fatle hvis du er uheldig og knekker noe. Gnagsårplaster kan legges på før turen.

7. Spade – må med ved ferdsel i skredterreng

En spade kan alltid være nyttig, og brukes til alt fra å lage skihopp, sitteplass og levegger, til å grave en snøhule eller kantgrop i nødsfall.

8. Søkestang – må med ved ferdsel i skredterreng

Søkestang er alfa og omega dersom noen skulle bli tatt i skred. Den kan også brukes for å sjekke snødybden der dere planlegger å grave en snøgrop/-hule.

9. Skredsøker (sender/mottager) – må med ved ferdsel i skredterreng

Skal du ferdes i bratt terreng, eller i områder hvor du er nødt til å passere bratt terreng, er en sender/mottager nødvendig hvis det verst tenkelige skulle skje. Den sender signaler slik at de som er over snøen kan ta imot om de selv har en sender/mottager, og raskt kan igangsette søk etter den skredtatte.

10. Vindsekk

En vindsekk er en vindtett sekk med åpning i den ene kortsiden, som gjerne har plass til at to-tre personer kan sitte inni den og være beskyttet mot være og vind. I tillegg til å sitte inni den og spise lunsj, kan du ha den over deg hvis du skal skifte til tørt tøy, eller gå på do. Vindsekken egner seg også til å lage levegg av, og bruke som skiseil.

11. Hodelykt

En god hodelykt hjelper deg ikke bare å se i mørket. Minst like viktig er det at den kan hjelpe deg å bli sett.

12. Lighter/fyrstikker og stearinlys (krav hvis overnatting)

Ikke undervurder verdien av å kunne fyre opp et bål dersom du er nede i et skogbelte, både for hygge og av nødvendighet. Pakk fyrtøyet vanntett, og ikke regn med at noen andre har husket å ta med. Stearinlys kan hjelpe deg til å få fyr på bålet under krevende forhold, men er også en fantastisk lyskilde i en snøgrop eller snøhule. Så sparer du batteriene i hodelykten.

13. Kniv eller multiverktøy

En god kniv eller et solid multiverktøy har uendelig mange bruksområder, uansett om du skal tilberede lunsj, reparere ødelagte skibindinger og utstyr, eller utføre førstehjelp.

14. Nylontau/bånd

Noen meter med solid nylontau eller bånd har også utallige bruksområder, for eksempel kan du reparere ødelagt utstyr, knyte opp vindsekken til en levegg og lage improvisert skikjelke.

15. Nødlader og ekstra batterier

Dersom du har med deg telefonen på tur, og kanskje også GPS, må du ta høyde for at batteriene svekkes i kulden og lades ut over tid.