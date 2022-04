Nå skal du tappe sevjen fra bjørka

Å tappe sevje når man er på hytta kan være en morsom familieaktivitet og gir litervis med frisk, næringsrik tørstedrikk. Og tiden for å tappe, den er nå.

Mamma Cathrine Larsen lærer ungene Maye og Liam hvordan man tapper sevje.

Marte Bjørgum, Hyttemagasinet

– No e det min tur!

– Nei, æ e ikke ferdig enda!

Ungene til Cathrine Larsen, Maye (2) og Liam (4), småkjekler om hvem som skal drikke av tappekranen som er skrudd fast i bjørka utenfor hytteveggen. Sevjen kommer seigt dryppende ned på de forventningsfulle tungene.

– Det smaker godt, mener Liam, mens Maye nikker og sier seg enig.

Cathrine lener seg mot hytteveggen og flirer av søsknene som er så ivrige på å smake bjørkesevjen. Hytta tilhører foreldrene hennes og er lokalisert i Lierne i Trøndelag, ved vannet med det nokså humoristiske navnet Stortissvatnet.

– Sesongen for sevjetapping starter når den siste snøen smelter og før bladene på bjørka spretter. Her på hytta i Lierne kan snøen ligge langt ut i mai måned, sier Cathrine.

Da er tappeutstyr, flasker og bakeoppskrifter klare for å ta imot fersktappet bjørkesevje fra Li-bjørka.

Fakta Dette er Sevje Sevje eller plantemelkesaft er ei organisk, næringsrik, mer eller mindre tyntflytende saft eller sekret som inneholder sukker, nitrogenholdige organiske forbindelser og uorganiske ioner og finnes i de ytre delene av veden hos trær og busker om våren. Når våren kommer spaltes stivelsen til sukker som kan transporteres sammen med vann oppover stammen og ut i grenene via såkalte ledningsbaner. Noen sevjer kan brukes som næringsmidler. For eksempel er lønnesirup mye brukt som både søtningsmiddel og pålegg mange steder, for eksempel til pannekaker. Bjørkesevje eller bjørkesaft kan også brukes som søtningsmiddel i bakverk eller drikker.

Sevjen i seg selv smaker ikke så mye annet enn litt søtlig vann og inneholder 1,5-2 % sukker, mineraler og C-vitaminer. Helt naturell rett fra treet holder sevjen seg omtrent like lenge som melk og må oppbevares kjølig for å ikke surne. Så det beste er å enten fryse den ned eller lage noe av den med en gang. Kilde: plukkselv.no og Wikipedia Vis mer

Ungene gleder seg hvert år til sevjetappingen.

Spruter av næringsrikt vann

Cathrine har alltid vært interessert i å nyte av naturens spiskammer. Det er en gammel familietradisjon å drikke bjørkesevje. Libyggen mener det er viktig å få opp øynene for den store matressursen som er like utenfor hyttedøren.

– Vi mennesker kommer fra naturen, og det er like naturlig for meg å tappe og drikke sevje som det er for andre å dyrke grønnsaker. Det er gratis mat, og for meg blir det helt tullete å kjøpe dødt drikkevann på flaske når trærne bokstavelig talt spruter av næringsrikt vann, sier hun.

Smaken er søtlig, og det søte kommer nok av at sevjen inneholder xylitol.

Cathrine spøker med at det er viktig å huske å ha riktig soddspann når sevjen skal tappes.

– Jeg har brukt sevjen mest til ren tørstedrikk, men blander den gjerne med saft eller eplejuice. Dersom du har sevjen i brøddeigen, vil deigen heve bedre og gi en ekstra piff på grovbrødet, hevder hun.

Cathrine fryser gjerne ned noe av den tappede sevjen i små porsjoner. Da kan hun tine den og bruke sevjen rett i baksten, i middagen der man tilsetter væske, eller som leskedrikk ved å tilsette kullsyre.

– I år skal jeg koke den ned til bjørkesirup. Da må jeg ha store mengder sevje, siden man sitter igjen med lite sirup av mye vann. Det er dyrebare dråper, sier hun og smiler.

Maye på to synes det er spennende å smake på sevjen fra treet.

Fakta Dette trenger du av utstyr til tapping og oppbevaring

Ta med en hammer og bor som passer pluggen du velger. Tilberedning/oppbevaring: Stor vid kjele Fryseflasker/bokser for nedfrysing Sirupsflasker til sirup Silklede for siling av sevje Sukkertermometer for enklere kontroll ved koking av sirup Vis mer

Cathrine foreslår for den spesielt interesserte å bruke sevjen i både fermentering og vannkefir. Selve bjørkebladene, som har et høyt innhold av C-vitamin, kan brukes i drikkevannet på lik linje som en sitronskive.

Å drikke sevjesaft har en helsebringende effekt, mener libyggen.

– Sevjen inneholder mye vitaminer og mineraler, og er spesielt godt for fordøyelsen. Jeg tenker også at bjørkesaften er næring og gir vekst til treet, og at vi også har nytte av den. Det er også godt for væskebalansen, spesielt på varme sommerdager, sier Cathrine.

Sevjen inneholder mye vitaminer og mineraler, og skal også være godt for fordøyelsen.

Fakta Slik tapper du sevje – steg for steg 1. Plukk ut en bjørk hvor snøen akkurat har smeltet bort og som er minimum 20 cm i diameter. 2. Bor ett fire-fem cm dypt hull på skrå oppover cirka 80 cm fra bakken inn i stammen. Hullet bør ha diameter som er lik diameter på pluggen du skal bruke. Pirk ut rusk/spon fra hullet med en kvist. Allerede nå vil du se at det begynner å dryppe veske ut av hullet hvis det er klart for tapping. 3. Sett tappepluggen i hullet og bank den fast. Bruker du plugg med krok, henger du bøtten eller posen med poseholder rett på kroken. Bruker du tappeplugg med slange fester du slangen til tappepluggen og fører slangen ned i ønsket beholder. 4. Nå vil du se sevjen komme og se/høre at det drypper ned i beholderen. Kommer det ingenting kan det være for tidlig og du kan la innretningen stå, og komme å sjekke senere om det er startet. Har det kommet skudd er det for sent. 5. Dekk gjerne til din installasjon. Gå innom tappestedet ditt hver dag og hent fra fem-ti liter sevje hver gang. Tett hull med en kvist hvis du avslutter tappingen mens bjørka fortsatt transporterer sevje. De som driver med dette profesjonelt i Canada sier at du ikke trenger å tette hullet, da treet reparerer seg enklere selv uten. NB: Bjørketapping er ikke en del av allemannsretten! Spør derfor grunneieren om lov til å tappe sevje.

Angående skader på treet: Ikke tapp fra samme tre flere år på rad, la treet hvile et år. Vis mer

Ungene til Cathrine Larsen, Maye (2) og Liam (4), småkjekler om hvem som skal drikke av tappekranen som er skrudd fast i bjørka utenfor hytteveggen.

Naturen på tallerkenen

Cathrine og familien har flyttet fra Lierne til Inderøya. Der har hun og søsteren Camilla tatt over Husfrua Gårdshotell.

– Vi er helt i startgropen på å drive hotellet, men vi har stor interesse av å dra naturen inn i hotellet og satser på lokale råvarer, sier Cathrine.

Søstrene ønsker å legge naturen på tallerkenen til sine gjester. De vil blande gamle tradisjonelle mattradisjoner med mer moderne vrier.

– Nå prøver vi ut blant annet hjemmelagd iskrem med syrnet granskudd og granskuddsirup som topping. Vi gleder oss til å kunne friste med bakst med melk fra egne kyr og egg fra egne høner. – Og etter hvert kjøttprodukter fra dyrene på Gårdshotellet, legger hun til.

Søstrene driver også en liten gårdsbutikk som de ønsker å utvikle.

– Vi er heldige å ha tilgang til gode viltprodukter, blant annet Li-snadder, og hjemmelaget eplemost laget av naboen Inderøy Mosteri.

Våren kommer tidligere på Inderøya enn i Lierne, så tappetiden av den dyrebare sevjen blir fordoblet.

– Når vi er ferdigtappet på Inderøya, er det på tide å tappe av trærne i Lierne.

Liam med det viktigste redskapet når sevje skal tappes.

Cathrine tapper opp til to liter sevje om dagen, fra ett tre.

– I fjor tappet jeg kun fra to trær i Lierne, da vi var midt i flytteprosessen til Inderøy, men i år har jeg planer om å utvide tappeutstyret og sanke fra flere trær på tomten til Gårdshotellet. Søsteren mi er kjøkkensjefen, så jeg satser på at det vil bli godkjent å bake brødene med bjørkesevje der også. Da trengs det mange liter sevje, så det blir nok sankerekord for min del, sier hun.

Helst Inderøysodd

Å tappe sevje er noe alle får til, i alle fall om vi skal høre på Cathrine.

– Du borrer et hull i trestammen, setter i en «pilt» slik at sevjen renner fint ut, kobler på en slange og lar sevjen dryppe ned i en bøtte. Det bør helst være en bøtte av merket «Inderøysodd», sier Cathrine og blunker.

Et godt tips Cathrine har til alle som tapper for første gang, er å huske å ha lokk på bøtten.

– Du må borre et hull i lokket til slangen. Det er viktig for at det ikke skal komme sultne småkryp og rusk oppi sevjen.

Bjørkesevje er altså naturens egen styrkedrikk. En drikk vi glemmer at vi har like utenfor dørstokken.

– Jeg kjenner folk som lager øl og bjørkevin på sevjen. Erfaringene der var at det ikke var så lurt, for bjørkevinen forsvinner visstnok i en rasende fart, sier hun og ler.