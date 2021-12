Nye og strengere tiltak i Bergen og nabokommunene

Fra klokken 21.00 fredag kveld innføres det munnbindplikt og påbud om hjemmekontor i Bergen og 12 omkringliggende kommuner.

Fra fredag kveld må reisende med bybanen bruke munnbind.

3. des. 2021 18:03

Et døgn etter at befolkningen i Oslo og nabokommunene ble pålagt nye og strengere smitteverntiltak, må store deler av befolkningen i Vestland fylke finne seg i det samme (se faktaboks lenger nede i saken).

Helse og omsorgsminister Ingvild Kjerkol sier i en pressemelding at «situasjonen er svært utfordrende». Både den kommunale helsetjenesten og sykehusene sliter allerede med høyt sykefravær.

I tillegg får de stor pågang av pasienter.

Fakta Disse kommunene omfattes av tiltakene: Alver, Askøy, Austevoll, Austrheim, Bergen, Bjørnafjorden, Kvam, Osterøy, Modalen, Samnanger, Vaksdal, Voss og Øygarden.

Økende bekymring

Både Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet sier at de har fulgt situasjonen i Vestland fylke nøye. Bekymringen deres har økt i takt med smittetallene.

Fredag meldte NTB at det er registrert 344 nye koronasmittede personer i Bergen. Det var ny døgnrekord.

– Vi har foreløpig ingen indikasjoner på at dette skyldes introduksjon av omikron. Her må vi avvente analyseresultatene fra laboratoriet på Haukeland universitetssjukehus, sa smittevernoverlege Marit Voltersvik.

Fakta Disse tiltakene gjelder i kommunene rundt Bergen: Påbud om bruk av munnbind der det ikke er mulig å holde minst én meters avstand. Det gjelder i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, innendørs stasjonsområder og taxi (gjelder ikke for barn under 12 år).

Påbud om hjemmekontor der det er mulig uten at det går utover viktige og nødvendige tjenester.

Begrensning på antallet for private arrangementer innendørs på inntil 100 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler.

Krav om bordservering av alkohol for serveringssteder og arrangementer som har skjenkebevilling.

Krav om at alle gjestene har sitteplasser på serveringssteder med skjenkebevilling.

Antallsbegrensninger for innendørs arrangementer uten faste tilviste plasser med inntil 600 (i kohorter på 200).

Hun sier det er det er viktig å merke seg at 80 prosent av smittetilfellene er testet 1. desember.

– Smittesituasjonen er uansett av en slik karakter at det er behov for å sette inn nødvendige tiltak så raskt som mulig, og dette jobbes det med. Med så høye smittetall og en uoversiktlig situasjon knyttet til den nye omikronvarianten, er det svært viktig at innbyggere er ekstra påpasselige med å følge smittevernreglene, sier smittevernoverlegen.

Fredag ligger 20 pasienter med koronasmitte innlagt i Helse Bergen. Tre av pasientene får intensivbehandling.

Spørrende til effekten

Målet med de nye tiltakene er å begrense tempoet i smittespredningen. Frykten er at den nye omikronvarianten er langt mer smittsom enn delta-varianten som dominerer nå.

Men: Fredag skrev Aftenposten at Folkehelseinstituttet tviler på at tiltakene vil ha den ønskede effekten. Samtidig har Norge et stort fortrinn med alle som har vaksinert seg. Hele 92 prosent av de over 18 år har fått ett stikk. 88 prosent har fått to stikk.

Nye varianter har imidlertid vist seg å trenge gjennom og smitte også de vaksinerte. Dette problemet gjentar seg nå.

Vaksinen virker å ha lav effekt mot å hindre smitte av omikron.

Eksperter internasjonalt frykter også at du kan bli smittet på nytt av omikron, selv om du har hatt korona tidligere.

Videre virker det som om omikron er mer smittsom enn delta.

«Vaksineeffekten kan være svært lav når det gjelder smittespredning», står det i Helsedirektoratet og FHIs anbefaling til regjeringen.

Dette begrunner FHI slik: 60 personer på et julebord i Oslo ble koronasmittet. Det antas at dette dreier seg om omikronvarianten. Alle var fullvaksinert. Denne trenden ser vi også internasjonalt.

Vurderer å stenge skoler

Skolene i Bergen sliter med høyt sykefravær blant de ansatte. Nå sier skoledirektøren i kommunen at de ikke er langt unna å måtte stenge skoler.

Det er for tiden smitteutbrudd ved en rekke skoler i Bergen. Sykdom fører også til at fraværet blant skoleansatte i Bergen nå er svært høyt.

Skoledirektør Frode Nilsen sier til Bergens Tidende at mange skoler er presset på grunn av høyt sykefravær blant de ansatte.