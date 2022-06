Oslo Pride avlyses etter råd fra politiet

Alle arrangementer i forbindelse med årets Oslo Pride er avlyst. Politiet etterforsker skytingen i Oslo sentrum som terror.

Folk har lagt ned blomster og pride-flagg nær åstedet i Oslo sentrum.

25. juni 2022 08:37 Sist oppdatert nå nettopp

Avlysningen skjer etter et klart råd fra politiet. To personer ble drept og minst 19 ble skadet etter skyting i Oslo sentrum natt til lørdag.

Lørdag skulle skeive for første gang på to år gå i fest og protest under årets Pride-parade i Oslo. Den skulle gå fra Grønland til Spikersuppa i sentrum.

På forhånd har årets feiring vært spådd å bli tidenes største, 50 år etter at homofili ble avkriminalisert i Norge, skriver NTB.

«Oslo Pride har fått tydelig råd og anbefaling fra politiet om at paraden, Pride park og andre arrangementer i forbindelse med Oslo Pride avlyses. Oslo Pride anmoder derfor alle som har planlagt å delta på eller se parade om å ikke møte. Alle arrangementer i tilknytning Oslo Pride avlyses», skriver arrangøren i pressemeldingen.

– Nå skal vi følge politiets anbefalinger og ta vare på hverandre. Varme tanker og kjærlighet går til pårørende, skadede og andre berørte. Vi skal snart være stolte og synlige igjen, men akkurat i dag skal vi holde og dele pridemarkeringene hjemmefra, sier Inger Kristin Haugsevje, leder i Oslo Pride og Inge Alexander Gjestvang, leder i FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold.

«Oslo Pride har tett kommunikasjon med politiet og følger situasjonen, og vil informere løpende», heter det videre i pressemeldingen.

Saken oppdateres.