Avlyste eksamener kan gå mer ut over gutter enn jenter

Fredag morgen ble det klart at regjeringen for tredje år på rad avlyser eksamener for alle trinn på videregående og 10. klasse på ungdomsskolen. Det kan gi negative utslag på karaktersnittet til elevene, mener forskere.

Elevene som går ut av videregående skole i år, vil ikke ha hatt en eneste eksamen i løpet av disse tre årene. Bildet er tatt under en eksamen for privatister i Valhall Arena i Oslo våren 2020.

11. feb. 2022 15:52 Sist oppdatert nå nettopp

Mange elever er antagelig lettet over å slippe eksamen til våren. Men det kan gi et skjevere og mer urettferdig karaktersnitt mellom ulike elever, mener forskere.

– Forskning viser at det er mindre forskjeller mellom gutter og jenter i eksamenskarakter enn i standpunktkarakter. Derfor kan det tenkes at avlysningen av eksamen vil gå mer utover guttene enn jentene, sier Ann Margareth Gustavsen.