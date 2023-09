Tiltalt 52-åring i retten: Jeg har ingenting med drapet å gjøre

STAVANGER (Aftenposten): Han fikk tidlig et kallenavn i lokalmiljøet. Likte å gå i kvinneklær. Hadde få venner. Nå må han svare for hvordan hans DNA havnet på strømpebuksen til drepte Birgitte Tengs.

Den tiltalte mannen skal forklare seg i lagmannsretten i Stavanger torsdag. Her sammen med sine forsvarere Stian Bråstein og Stian Kristensen. Vis mer

Publisert: 07.09.2023 08:49 Oppdatert: 07.09.2023 11:56

Med grå ullgenser, grå bukser og grått hår satte den nå 52-år gamle mannen seg i vitneboksen torsdag formiddag. Med en lavmælt, tynn og lit nasal stemme svarte han på dommerens spørsmål. Om oppveksten, ungdomstiden og om hans første bil. En Opel Ascona 1982-modell.

Han må svare fordi han er tiltalt for å ha drept 17 år gamle Birgitte Tengs den 6. mai i 1995. Det er Norges kanskje mest omtalte drap. Et drap han nekter for å ha begått. Han sier han ikke har noe med saken å gjøre. Han var ikke i Kopervik på Karmøy, der hun ble drept, mener han. Det gjentok han i retten torsdag.

– Jeg har ingenting med drapet å gjøre. Jeg har ikke noe kjennskap til Birgitte Tengs, sa han til dommer Jarle Golten Smørdal.

Han sa igjen at han ikke kjente til området der Tengs ble funnet. Og at han var i Haugesund på kino eller på bowling den kvelden. Etterpå dro han rett hjem til foreldrene i Skudeneshavn.

– Jeg kjørte tilbake til foreldrene mine. Jeg husker ikke når jeg kom hjem, sa 52-åringen.

Ingen vitner har sett den tiltalte mannen i Kopervik den kvelden Tengs forsvant og senere ble drept. Aktor har ingen beviser for at han var der.

Men han har heller ikke noe alibi for tidspunktet Tengs ble drept. Og aktoratet mener han kjente godt til området der 17-åringen ble drept.

Området på Sund ved Kopervik på Karmøy der 17 år gamle Birgitte Tengs ble funnet drept 6. mai 1995. Vis mer

– Kan ha sittet på

Da Birgitte Tengs ble funnet, var strømpebuksen hennes dratt ned på anklene. På denne strømpebuksen er det funnet DNA, et Y-kromosom, fra 52-åringen ved trusedelen nedenfor linningen. Dette funnet er sakens viktigste og eneste fellende bevis.

Hans DNA er ingen andre steder, hverken på strømpebuksen eller i saken for øvrig. Men aktor mener det bare er én måte dette Y-kromosomet kan ha havnet på strømpebuksen til Tengs på:

Mannen var der og drepte henne i 1995. Han tok på Tengs med fingre tilsølt av hennes blod.

På spørsmål fra statsadvokat Nina Grande om hvordan han forklarer at hans DNA var på Tengs strømpebukse, svarte han.

– For alt jeg vet kan hun ha sittet på med meg tidligere, i tiden før det skjedde. Jeg tok opp haikere, sa han.

Han gjentok en episode han også beskrev i tingretten. Kort tid, noen dager før drapet, skal tiltalte ha tatt opp en haiker i Kopervik som han kjørte til det Gamle Slaktehuset i Haugesund. Dette var et sted Birgitte Tengs ofte dro til. Han husker ikke hvem kvinnen var.

Påtalemyndigheten har sagt at han til tider nærmest var en privatsjåfør for tenåringsjenter på Karmøy i 1995.

Det Gamle Slakthuset i Haugesund. Vis mer

Da han ble pågrepet 1. september 2021, og siktet for å ha drept henne over 26 år tidligere, var han på ingen måte et ukjent navn i etterforskningen av saken. Flere ganger kort tid etter drapet mottok politiet tips om mannens navn, som en mulig gjerningsmann. Han var også inne til avhør som vitne to ganger.

Han er oppvokst og har bodd store deler av livet i Skudeneshavn på Karmøy. Av sine egne forsvarere beskrives mannen som en som sto på utsiden av samfunnet. En einstøing og særing med få venner og liten bekjentskapskrets.

Han interesserte seg for kvinneklær og sko. Han ble tidlig tatt for å stjele og utførte vold allerede i ung alder.

Dømt flere ganger

Allerede i tenårene ble han dømt for å ha slått en kvinne med en sykkelpumpe. Han er dømt for drapsforsøk mot sin egen psykolog og tatt for blotting.

Han er også dømt for å stjele dameklær og damesko. I tillegg er han kjent skyldig i seksualisert telefonsjikane mot kvinner.

Han har hatt fast jobb i hele sin voksne alder og levd et tilbaketrukket liv. Flere bøker og serier har nevnt ham som en mulig drapsmann i Tengs-saken opp igjennom årene.

– Han har en avvikende personlighet og er en som er lett å kaste søkerlyset på, sa forsvarer Stian Bråstein i retten onsdag.

Aktor Thale Thomseth sammen med forsvarerne Stian Kristensen (stående) og Stian Bråstein i retten i Stavanger. Vis mer

– Et karakterdrap

Siden aktoratet kun har dette ene beviset, jobber de hardt for å overbevise retten om at det også finnes andre bevis eller indisier som peker på tiltalte som drapsmann.

– Tidligere livsførsel er ikke bevis for at han er drapsmann, men vi mener det underbygget at han kan være det, sa statsadvokat Thale Thomseth da saken startet.

De mener hans historie viser at han har overfalt kvinner da han var seksuelt opphisset. At han har brukt betydelig vold uten å klare å stanse seg selv.

De mener hans potensial for seksuell adferd og vold særlig kommer til uttrykk i dårlige perioder. Og at han våren 1995, da Tengs ble drept, hadde en slik dårlig periode. Han måtte blant annet flytte hjem til moren sin på Karmøy.

Mannens forsvarer Stian Bråstein mener påtalemyndigheten begår et karakterdrap av 52-åringen. At de får det til å høres ut som han kan være den rette.

– Jeg vil oppfordre retten til ikke å la seg forlede av alle de såkalte karakterbevisene. Det er en invitasjon til å senke terskelen for domfellelse, advarte Bråstein i retten.