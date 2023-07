Over 500 årsverk jobber med skandalerammet milliardprosjekt – nå skal enda flere ansettes

527 årsverk er i sving for å tilpasse og drifte det omstridte amerikanske journalsystemet i Midt-Norge. Så langt har det ikke gått bra.

Dette bildet viser operasjonsrommet for Helseplattformen da Trondheim kommune tok i bruk systemet i mai 2022. Innføringen ved St. Olavs hospital har vært svært krevende. Vis mer

Tusenvis av pasientmeldinger som blir borte. Gjentatte forsinkelser. Enorme kostnadsøkninger som rammer helsetilbudet. Et sykehus som ikke har oversikt over egen virksomhet.

Og nylig: Hundrevis av prøvesvar som er blitt borte, noe som blant annet har ført til at kreftpasienter har fått forsinket behandling.

Det er bare noen av stikkordene etter at Helseplattformen har vært i drift ved landets tredje største sykehus i litt over et halvt år.

Systemet skulle styrke helsevesenet i Midt-Norge med en felles pasientjournal. Så langt har det i hovedsak vært preget av skandaler og utslitte leger og sykepleiere. Nå er videre innføring på andre sykehus satt på vent på grunn av alle problemene.

Fakta Helseplattformen Ny, felles pasientjournal og et pasientadministrativt system for sykehus, kommuner og fastleger i Midt-Norge.

Selskapet Helseplattformen AS ble opprettet 1. mars 2019 og eies av Helse Midt-Norge (60 prosent) og flere kommuner, med Trondheim som den største.

Bygger på teknologi fra det amerikanske selskapet Epic Systems, som er en av verdens største leverandører på området. I tillegg innføres en automatisert løsning for tilgangsstyring levert av IBM Norge.

Innebærer blant annet at man går bort fra å føre journaler som fritekst og heller bruker standardiserte diagnosekoder.

Ble innført av Trondheim kommune i alle tjenesteområder innen helse og velferd, inkludert ett fastlegekontor, i mai 2022.

Ble innført på St. Olavs hospital 12. november 2022.

I bruk i ti kommuner. 16 kommuner har signert en økonomisk forpliktende tjenesteavtale.

Kostnaden for innføringen av systemet var i utgangspunktet 3,7 milliarder kroner.

Alle sykehus i de tre andre helseregionene i Norge bruker journalløsninger fra det norske selskapet Dips AS. Vis mer

Har betalt over en halv milliard til Epic

Journalløsningen leveres av den amerikanske teknologigiganten Epic. Som Aftenposten tidligere har omtalt, ble Epic valgt uten å ha blitt testet på forhånd – til tross for store utfordringer med Epic-løsninger i både Finland og Danmark.

Bare i 2022 betalte Helseplattformen AS en halv milliard kroner til Epic, ifølge MN24.

Men kostnadene til Epic er bare en liten del av de eskalerende utgiftene.

Styredokumenter fra Helseplattformen AS viser at det offentlig eide selskapet i mai hadde 527 årsverk.

Det er anslått at det i løpet av året vil være brukt rundt fire milliard kroner på prosjektet – uten at løsningen er tatt i bruk av mer enn et av åtte sykehus og en tredjedel av kommunene i Midt-Norge.

Har over 500 årsverk, men mangler folk

Helseplattformen AS skriver i styredokumentene at de er bekymret for at fastleger og flere kommuner ikke vil ta Helseplattformen i bruk, blant annet på grunn av de mange problemene med løsningen.

Til tross for at over 500 årsverk er i sving, mener Helseplattformens ledelse at det fremdeles er «en betydelig ubalanse mellom bemanning og den totale oppgavemengden i Helseplattformen, både på kort og lang sikt».

Dette fører til at mange supporthenvendelser ikke blir behandlet, ifølge styredokumentene.

I mai ble det derfor besluttet å ansette enda flere. Helseplattformen søker nå etter analytikere, faglige koordinatorer, rådgivere og ny administrere direktør etter at Torbjørn Vanvik gikk av etter meldingsskandalen ved St. Olav.