Tiltale: Innsatt i Oslo fengsel fikk 14-åringer til å kidnappe ekskjæresten sin

To menn er tiltalt for å ha kidnappet en kvinne sammen med to 14-åringer. Den ene av mennene var innsatt i Oslo fengsel under kidnappingen.

En mann i 30-årene er tiltalt for å ha organisert kidnapping av ekskjæresten sin via mobiltelefoner han fikk smuglet inn i Oslo fengsel.

07.02.2023 11:09

Det var nyttårsaften i 2021 at en mann i 40-årene oppsøkte kvinnen i hennes hjem i Oslo sammen med to 14 år gamle gutter og sa at hun måtte snakke med sin ekskjæreste, står det i tiltalen.

Ekskjæresten – en mann i 30-årene – var på det tidspunktet innsatt i Oslo fengsel.

– De rettet henholdsvis en kniv og en gasspistol mot henne og sa de skulle skyte og/eller drepe henne om hun ikke gjorde som de sa, står det videre i tiltalen.

Deretter skal de ha tatt med kvinnen inn i en bil, før de kjørte fra stedet, teipet armene og beina hennes og fikk henne til å snakke med ekskjæresten via telefon flere ganger.

– De holdt kontroll på henne mot hennes vilje i cirka fem timer, helt til hun klarte å frigjøre hendene og varsle politiet, står det i tiltalen.

– Planla kidnappingen med smuglede telefoner

Ifølge tiltalen var det ekskjæresten til kvinnen som planla og ga ordre til kidnapperne underveis via mobiltelefoner som han hadde fått smuglet inn i fengselet.

Ekskjæresten er også tiltalt for å ha sagt at han skulle dele sensitive bilder eller videoer av kvinnen hvis hun ikke ville ha kontakt med ham.

Påtalemyndigheten varsler i tiltalen at de kan komme til å be om forvaring for ekskjæresten når rettssaken går i Oslo tingrett i neste uke. Det er satt av tre dager til saken.

De tiltaltes forsvarere har ikke besvart NTBs henvendelser tirsdag.

Statsadvokat Monica Krag Pettersen sier at hun foreløpig ikke kan kommentere saken.

Dømt til forvaring for mishandling av kona

Mannen i 30-årene sonet allerede en forvaringsdom da kidnappingen skjedde. Tidligere samme måned ble han nemlig dømt til ni års forvaring med en minstetid på seks år for mishandling og voldtekt av sin tidligere ektefelle.

Han er også tidligere dømt til fire års fengsel for vold mot to tidligere kjærester og den ene kjærestens tre år gamle sønn.