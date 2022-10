Aftenposten trekker artikkel

Nå nettopp

Aftenposten publiserte 27. juni en artikkel om masseskytingen i Oslo 25. juni.

Artikkelen omhandler en persons opplevelse av det som skjedde da Zaniar Matapour skjøt og drepte to personer og skadet 21 utenfor de to pubene Per på hjørnet og London i Oslo sentrum 25. juni. Artikkelen ble også publisert i papiravisen 28. juni.

Aftenposten har etter publiseringen fått informasjon som tyder på at kontrollen med opplysningene i artikkelen ikke har vært god nok. Det innebærer at vi ikke kan stå inne for at artikkelen gir en korrekt fremstilling. Publiseringen bryter med Aftenpostens presseetiske standard og er slettet fra Aftenposten.no.

Aftenposten beklager at artikkelen ble publisert.