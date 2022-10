En helikopter-entusiast og en seilglad sønn av Putin-venn. Dette er de syv pågrepne russerne.

Syv russiske statsborgere er pågrepet i Norge. Tre av dem hadde med seg droner.

Over denne grensen i Finnmark skulle en av de arresterte russerne.

21. okt. 2022 09:28 Sist oppdatert 27 minutter siden

Pågripelsene har skjedd forskjellige steder i Norge og på ulike tider. Nå skal Politiets sikkerhetstjeneste (PST) finne ut om sakene har noen forbindelse til russisk etterretning.

Tre av dem er pågrepet fordi det ulovlig for russere å fly drone i Norge, fire for å ha fotografert skjermingsverdige objekter. Jobben med å undersøke hvem som kan stå bak er i gang.

Er det russisk etterretning? Eller er det noen som vil fotografere naturen?

En hypotese PST har, er at dronene blir brukt av Russland, enten i ett eller flere tilfeller. En annen er at dette er enkeltpersoner.

Fire av dem blir etter alt å dømme løslatt fredag. Her er det vi så langt vet om de syv personene som er pågrepet de siste ukene:

1. Storskog-mannen: Kjøpte drone i 2020

11. oktober ble en 50 år gammel russisk statsborger pågrepet på Storskog i Finnmark, på grenseovergangen i Russland. Han hadde med seg to droner og tre pass – to russiske og et israelsk.

Siden 13. oktober har han vært varetektsfengslet. Fengslingen varer i én uke til.

Opplysninger Aftenposten har samlet inn, viser at mannen over tid har vært aktiv og jobbet som fotograf. Han har lagt ut flere dronevideoer.

Han har lagt igjen flere andre spor på nettet. Blant annet skriver han i en butikkanmeldelse at han kjøpte en vanlig DJI Mavic Pro-drone i 2020. Mannen skal også jobbe i bilbransjen og bo i Moskva.

50-åringen skal ha kjøpt en drone lik denne i 2020.

I fengslingskjennelsen fra Indre og Østre Finnmark tingrett heter det at mannen har reist gjennom Norge siden august. Han opplyser å ha reist rundt i hele Norge. I tillegg til to droner hadde han fire terabyte (4000 gigabyte) med bilder og videoer på harddisker eller minnekort. Noen av dem var kryptert. Politiet trengte mer tid på å undersøke hva som var på fisse filene.

Selv sa mannen at han var turist. Politiet hadde i forrige uke heller ikke holdepunkter for noe annet, men hadde ikke rukket gå gjennom alt videomateriale mannen hadde med seg.

2. Helikopter-fotografen

En 51 år gammel russer ble pågrepet 14. oktober. Han er varetektsfengslet frem til 29. oktober.

Mannen ble tatt med en drone. Han erkjente at han hadde fløyet med den i Kirkenes. Det er forbudt for en russisk statsborger nå.

Blant annet skal han ha tatt bilde av et militært Bell-helikopter på Kirkenes flyplass, men tingretten hadde ingen informasjon om at akkurat dette er forbudt.

Mannen er også en aktiv bidragsyter til helikopter-sider på nett, der han har lagt ut svært mange bilder han har tatt av helikoptre og fly over flere år.

Blant annet har han åpent lagt ut foto av helikoptre på Svalbard, der han har vært flere ganger.

Et slikt helikopter har mannen fotografert i Longyearbyen. Han har vært på Svalbard flere ganger.

3. Putin-vennens sønn

17. oktober ble det kjent at en 47 år gammel mann var pågrepet i Hammerfest.

Ifølge politiet har han fløyet drone i Norge og på Svalbard fra juli til oktober. Dette har han ikke lov til som russisk statsborger.

Han har erkjent at han fløy over Svalbard. Han har også britisk statsborgerskap og er bosatt i Italia. Dette var imidlertid ikke nok for å hindre at han ble varetektsfengslet i to uker.

Mannen skal ha reist med sitt russiske pass og han skal ha reist med båt. Seilbåten hans har vært i Norge flere ganger. Den befinner seg nå i Hammerfest.

Her er seilbåten til den russisk-britiske mannen, fotografert i Tromsø ved en tidligere anledning.

47-åringen er sønn av en forretningsmann som regnes som nær venn og alliert av Russlands president Vladimir Putin. Mannens far ble plassert på USAs sanksjonsliste etter Russlands annektering av Krym.

Selv har imidlertid mannen uttalt seg kritisk både til krigen i Ukraina og Putin.

Fengslingen er anket til lagmannsretten. En avklaring er ventet før helgen. Han hevder han er britisk og ikke rammes av sanksjonene.

4–7. Nordland-gjengen: Kom via Finland

Under en kontroll av en russisk registrert bil tirsdag 11. oktober kom det frem at personer i bilen var observert mens de fotograferte et sted i Nordland som det var forbudt å fotografere.

Det var snakk om tre menn og en kvinne, som hadde «en god del fotoutstyr» og «relativt omfattende bildemateriale». De fire ble varetektsfengslet i sju dager 13. oktober.

Aftenposten har snakket med forsvarerne til de fengslede. De bekrefter at minst tre av dem løslates fredag, trolig gjelder det alle.

Advokat Christian Wulff Hansen opplyser at hans kvinnelige klient sier hun har tatt bilder av nordlys, natur og vanlige ting.

Forsvareren til en av mennene sier klienten er en ung mann på ferie, som har samarbeidet med politiet. Det samme opplyser forsvareren til en av de andre mennene.

Ifølge politiet kom de kjørende til Norge via Finland. De skal ikke hatt noen drone.