Skypumpe ødela bygg på Karmøy – sauer ble sperret inne

Søndag morgen fikk Rogaland brann og redning melding om at en skypumpe hadde ødelagt et sauehus i på Karmøy. Et titall sauer var sperret inne.

Sauene var reddet ut da huset kollapset helt.

11 minutter siden

(Stavanger Aftenblad) Mannskap fra Skudeneshavn stasjon rykket ut.

Huset var delvis kollapset da brannmannskapene kom til stedet.